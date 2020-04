Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

Ore 09,30 – 50 imprese scrivono a Conte: “10 proposte” – Oltre 50 imprese hanno comprato una pagina di avviso sul Corriere della Sera per mandare un messaggio al premier Giuseppe Conte e lanciare 10 proposte per l’emergenza Coronavirus in Italia. La lettera, sottoscritta da Federdistribuzione e Confimprese, è firmata da aziende del retail non food firmatarie (tra cui Coin, Calzedonia, Ovs, Pinko, Kiko, Rinascente, Carpisa, Douglas e Alcott). Categorie “considerate meno colpite rispetto ad altre -scrivono – quando in realtà lo siamo maggiormente”. “Non chiediamo soldi a pioggia. Chiediamo misure”, si legge nella lettera. Tra le 10 proposte, la richiesta di essere “assimilate alle filiere in crisi” che compaiono nel decreto Cura Italia. E poi il blocco degli obblighi di pagamento, la revisione contrattuale degli affitti, anche post-apertura, lo slittamento almeno fino a settembre del pagamento dell’Iva, la depenalizzazione dei reati tributari per dichiarazioni regolari ma mancati versamenti, sgravi contributivi e fiscali, facilitazione del credito al consumo.

Ore 08,45 – Impennata di sanzioni – Tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile le forze dell’ordine hanno fatto quasi 15mila multe in Italia per violazioni delle restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus. In otto giorni sono stati 43.558 i multati e 354 denunciati per epidemia. Clamorose le immagini che arrivano da Napoli e Genova (qui foto e video).

Ore 08,00 – Il Papa: “No ai profittatori” – “In questi momenti di turbamento, di difficoltà e di dolore tante volte alla gente viene in mente di fare tante cose buone, ma a qualcuno potrebbe venire in mente di fare cose meno buone, di profittare del momento per fare del guadagno”. Lo ha detto Papa Francesco all’inizio della messa a Santa Marta. “Il Signore dia a tutti noi una coscienza retta e trasparente che si possa far vedere a Dio senza vergognarsi”, ha concluso.

Ore 07,30 – Brusaferro (Iss): “Sulle mascherine non stiamo perdendo tempo” – “Non è vero che sulle mascherine stiamo perdendo tempo”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss). “Noi ci occupiamo di autorizzare le mascherine chirurgiche prodotte da aziende che si sono riconvertite usufruendo del decreto Cura Italia. Abbiamo già autorizzato 50 aziende a produrre in attesa che, dopo averci inviato un’autocertificazione, ci consegnino la certificazione completa che dimostri il rispetto dei requisiti di standard richiesti”.

Ore 07,00 – Crimi: “La Sanità deve tornare allo Stato” – Il governo della Sanità deve tornare in capo alla gestione centralistica dello Stato? “È una delle nostre battaglie storiche togliere la tutela della salute dall’articolo 117 della Costituzione come materia concorrente”. Lo ha detto Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, in un’intervista a La Repubblica. Secondo il leader pentastellato, il confronto nella compagine di governo funziona “meglio col Pd” che con l’alleato precedente, la Lega.

Il bollettino della Protezione civile – In Italia ci sono 85.388 contagiati (erano contagiati, +2.339), 14.681 morti (erano 13.915 morti , +766) e 18.278 guariti (erano 18.278, + 1.480) per un totale di 119.827 casi registrati. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.741, mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 4.068. In isolamento domiciliare ci sono invece 52.579 persone. I tamponi effettuati sono stati 38.617. I morti, invece, ieri erano aumentati di 760, mentre oggi di 766. I guariti erano aumentati di 1.413, oggi di 1.480. Si conferma il trend di diminuzione complessiva dei ricoveri rispetto ai numeri delle scorse settimane: le persone attualmente in ospedale con sintomi sono 28.741, con un aumento di 201 su ieri (quando erano stati 137), quelle in terapia intensiva sono 4.068, appena 15 più di ieri. Infine, ​52.579 sono in isolamento domiciliare, 2.123 più di ieri. (Qui il bollettino completo).

Borrelli chiarisce su “Fase 2” – Il capo della protezione Civile in conferenza stampa puntualizza sul caos date e sulla cosiddetta “fase 2”: “Per la fase 2 al momento c’è una sola data, il 13 aprile, come annunciato dal presidente del Consiglio. L’organizzazione di questa emergenza è molto grande e c’è un comitato tecnico scientifico che ogni giorno si confronta per fare ogni tipo di valutazione. Quando conoscerò i dati degli esperti, potrò dare la mia opinione. Ogni decisione sulla realizzazione della fase 2 spetta al governo e al consiglio dei ministri. Io non mi permetto di anticipare cose che a me non sono note”.

