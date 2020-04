Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a produrre nuovi contagi e vittime: secondo quanto affermano i dati raccolti da Afp, è stato superato il milione di casi in tutto il mondo, con oltre 50mila morti. Gli Stati Uniti con oltre 230mila casi si confermano il primo Paese per numero di contagi, seguito dall’Italia (oltre 115mila contagi), che però guida la triste classifica dei decessi, quasi 14mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus in tempo reale.

0re 06.30 – Trump negativo al secondo tampone. Presidente Usa invoca poteri guerra per produrre ventilatori – Il presidente Donald Trump ha invocato il Defense Production Act, una legge risalente alla Guerra di Corea che consente di controllare le industrie necessarie alla difesa del Paese, per imporre alle società la produzione di ventilatori per curare i malati di coronavirus. In un documento diffuso dalla Casa Bianca, si precisa che l’ordine riguarda sei società: General Electric, Hil-Rom Holdings, Medtronic, Resmed, Royal Philips e Vyaire Medical. Il presidente Usa si è anche sottoposto al secondo tampone per il Coronavirus, risultando negativo. Lo ha reso noto la Casa Bianca.

Ore 06.00 – Anche la Germania supera la Cina per numero contagi – Anche la Germania supera la Cina per il numero di contagi da Covid-19. Secondo il database della Johns Hopkins University, Berlino ha confermato 84.600 casi, superando la Cina che ne ha finora registrati 82.432. Le vittime della Germania sono 1.097 mentre quelle della Cina sono 3.322. La classifica dei contagi vede in testa gli Stati Uniti (236.339) seguiti da Italia ( 115.242) e Spagna (110.238).

COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO:

Oltre un milione di casi nel mondo – Sono stati confermati oltre un milione di contagio di Covid-19. E’ quanto risulta dai dati elaborati da Afp. I morti sono invece oltre 50mila e i guariti hanno superato i 200mila. Oltre metà della popolazione globale, 3,9 miliardi di persone, è chiusa in casa a causa delle limitazioni imposte dai governi dei vari Paesi mondiali.

Coronavirus, ultime notizie – Regno Unito: altri 569 morti, record in un solo giorno – Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono morte altre 569 persone dopo aver contratto il Covid-19, portando il numero totale della vittime a 2.921. Si tratta di un nuovo record di aumento giornaliero di decessi in Gran Bretagna.

Stati Uniti, record giornaliero di decessi – Negli Usa, i casi accertati sono 226.374 e le vittime 5.316, di cui 910 solo nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, il presidente Trump deve affrontare anche i primi problemi economici derivati dall’epidemia: i sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa lo scorso 28 marzo volano al livello record di 6,6 milioni, raddoppiando i 3,2 settimana prima. Le richieste di sussidio, normalmente, negli Usa erano tra 100-200mila unità. La loro esplosione rende l’idea dell’enorme quantità di licenziamenti che si stanno accumulando negli Usa per lo stop delle attività produttive e i fallimenti, con il 90 per cento della popolazione in lockdown.

Cina, contagi nella provincia di Henan. Chiude tutto, 600mila in isolamento: “Pericolo nuova ondata”. Un’area della provincia dello Henan, la contea di Jia, è stata sottoposta a misure di isolamento per timore di una seconda ondata di contagi da Coronavirus. Ad annunciarlo sono state le autorità locali dal loro account sui social media cinesi. Lo Henan si trova immediatamente a nord della provincia da cui si è diffusa l’epidemia, lo Hubei, con cui confina, e attualmente conta circa una decina di contagi. Qui la notizia completa.

Coronavirus, ultime notizie – Spagna, superati i 10mila morti – In Spagna sono oltre i 10mila i morti con Coronavirus. Lo conferma il ministero della Sanità che ha registrato altri 950 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale è di 10.003. I nuovi contagi sono 8.102 e portano il totale a 11.238. In terapia intensiva altri 220 pazienti che portano il totale a 6.092. I guariti sono 26.743, di cui 4.096 nelle ultime 24 ore.

Germania, più di 6mila casi in 24 ore – In Germania sono stati aumentati da 28mila a 40mila i posti in terapia intensiva, mentre il Paese ha registrato più di 6mila casi in 24 ore, con il conteggio che viaggio verso quota 75mila, mentre le vittime sono quasi 900 e il governo ha già prorogato le misure restrittive fino al 19 aprile.

