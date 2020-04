Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia continua la sua battaglia contro il Coronavirus, in una fase in cui sembra finalmente che il picco sia stato raggiunto e che si stiano attraversando i giorni in cui la curva dei contagi si appiattisce. Si attende, dunque, ogni giorno la conferenza della Protezione civile per capire quando la curva inizierà a calare. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Italia il bilancio è di 83.049 contagiati, 13.915 morti e 18.278 guariti per un totale di 115.242 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 3 aprile 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Conte risponde a Von der Leyen: “Sento idee non degne dell’Europa” – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sulle pagine di Repubblica, ha risposto alla lettera inviata ieri sullo stesso giornale dalla presidente della Commissione europea Ursula Vor der Leyen. Quest’ultima, nel suo intervento, aveva chiesto all’Italia per la scarsa solidarietà dimostrata da alcuni paesi europei nei primi giorni dell’emergenza Coronavirus. Von der Leyen aveva parlato di “comportamento dannoso”, sottolienendo però come le cose fossero poi cambiate e lanciando il progetto “Sure”, una cassa integrazione europea per aiutare lavoratori e imprese in una fase difficile e dare un contributo alle finanze pubbliche dei singoli stati.

Oggi Conte ha risposto: “Cara Ursula, ho apprezzato il sentimento di vicinanza e condivisione che ha ispirato le parole con cui ieri ti sei rivolta alla nostra comunità nazionale […] In questi giorni ho ricordato spesso come l’emergenza che stiamo vivendo richieda una risposta straordinaria, poiché la natura e le caratteristiche della crisi in corso sono tali da mettere a repentaglio l’esistenza stessa della casa comune europea. Non abbiamo scelta, la sfida è questa: siamo chiamati a compiere un salto di qualità che ci qualifichi come “unione” da un punto di vista politico e sociale, prima ancora che economico”.

“Accogliamo con favore la proposta della Commissione europea di sostenere, attraverso il piano “Sure” da 100 miliardi di euro, i costi che i governi nazionali affronteranno per finanziare il reddito di quanti si trovano temporaneamente senza lavoro in questa fase difficile. È una iniziativa positiva, poiché consentirebbe di emettere obbligazioni europee per un importo massimo di 100 miliardi di euro, a fronte di garanzie statali intorno ai 25 miliardi di euro”.

Poi però il premier, nalla sua missiva, incalza Von der Leyen e l’Ue: “Le risorse necessarie per sostenere i nostri sistemi sanitari, per garantire liquidità in tempi brevi a centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, per mettere in sicurezza l’occupazione e i redditi dei lavoratori autonomi, sono molte di più. E questo non vale certo solo per l’Italia. Per questo occorre andare oltre. Altri player internazionali, come gli Stati Uniti, stanno mettendo in campo uno sforzo fiscale senza precedenti e non possiamo permetterci, come italiani e come europei, di perdere non soltanto la sfida della ricostruzione delle nostre economie, ma anche quella della competizione globale”.

“Si tratta – prosegue Conte – di sfruttare a pieno la vera “potenza di fuoco” della famiglia europea, di cui tutti noi siamo parte, per dare vita a un grande programma comune e condiviso di sostegno e di rilancio della nostra economia, e per assicurare un futuro degno alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, e a tutti i nostri figli […] Si continua a insistere nel ricorso a strumenti che appaiono totalmente inadeguati rispetto agli scopi che dobbiamo perseguire, considerato che siamo di fronte a uno shock epocale a carattere simmetrico, che non dipende dai comportamenti di singoli Stati”.

“Ciascun attore istituzionale sarà chiamato a rispondere, anche ai posteri, delle proprie posizioni e del proprio operato. Solo se avremo coraggio, solo se guarderemo davvero il futuro con gli occhi della solidarietà e non col filtro degli egoismi, potremo ricordare il 2020 non come l’anno del fallimento del sogno europeo ma della sua rinascita”, conclude Conte nella sua lettera.

COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino della Protezione civile – In Italia ci sono 83.049 contagiati (erano 80.572 contagiati, +2.477), 13.915 morti (erano 13.155 morti, +760) e 18.278 guariti (erano 16.847, +1.431) per un totale di 115.242 casi registrati. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.540, mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 4.053. In isolamento domiciliare ci sono invece 50.456 persone. I tamponi effettuati sono stati 39.809. Tra ieri e l’altroieri i contagi erano aumentati di 2.937 unità a fronte di 34.455 tamponi. Tra ieri e oggi l’aumento dei contagi è stato di 2.477 a fronte di 39.809 tamponi. Il dato è positivo, perché in relazione all’aumento dei tamponi, il numero dei contagi è il più basso da un mese: un malato ogni 8,5 tamponi effettuati. I morti, invece, ieri erano aumentati di 727, mentre oggi di 760. I guariti erano aumentati di 1.118, oggi di 1.431. (Qui il bollettino completo).

Scontro Conte-Fontana – Dura replica del governatore della Lombardia Attilio Fontana al premier Conte, che ha detto che la Lombardia avrebbe potuto adottare misure più restrittive se lo avesse ritenuto necessario in riferimento alla mancata istituzione della zona rossa nella bergamasca. Fontana ha dichiarato: “Il premier Conte, che è un fine giurista, deve darmi due risposte: uno, come faccio io che non ho titoli a bloccare un diritto costituzionale protetto; due, anche se l’avessi disposta con che forze dell’ordine avrei potuto chiudere zona rossa?”. Secondo il governatore della Lombardia quello di Conte è “un tentativo di scaricare. Noi a Conte abbiamo chiesto la zona rossa, nel comitato tecnico il nostro rappresentante ha insistito. È inutile che cerchi di scaricare su di noi”. Invece, secondo Fontana, il presidente del Consiglio quando prese ulteriori misure restrittive disse “‘è come se realizzassi zona rossa in tutta regione’.

Conte: “Ci prepariamo per la fase 2”. Le ipotesi in campo – Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato la proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile, il premier Giuseppe Conte ha detto che, una volta terminata l’emergenza, avrà inizio una cosiddetta “fase 2”, ovvero un periodo di allentamento graduale e di convivenza con il virus. Ed è proprio alla fase 2 che il governo e il comitato tecnico scientifico stanno lavorando da giorni. Sino a quando non verrà trovato un vaccino, infatti, il pericolo di un’ondata di ritorno del Coronavirus sarà sempre alto. Ecco perché il presidente del Consiglio ha parlato di “convivenza con il virus”. L’idea degli esperti è dunque quella di cercare di tenere il più possibile sotto controllo il Covid-19, isolando subito eventuali nuovi focolai per evitare di ritrovarsi nella stessa situazione del 21 febbraio scorso, ovvero quando si è scoperto che il virus circolava indisturbato in Lombardia già da un mese. Per riuscirci, i tecnici stanno lavorando a varie ipotesi. Una è la realizzazione di un’app che sia in grado di ricostruire gli spostamenti di un contagiato in modo tale da intercettare e mettere subito in isolamento eventuali positivi. Poi, si lavora anche a una sorta di “patente d’immunità”. Si pensa, dunque, a una grande indagine di sieroprevalenza nazionale per capire chi è già stato contagiato dal Coronavirus in Italia, e quindi ha sviluppato gli anticorpi, e chi no. Per quanto riguarda i luoghi pubblici, dove sarà consigliato di indossare la mascherina e mantenere comunque le distanze di sicurezza, si lavora all’ipotesi di mezzi di trasporto pubblici a capienza ridotta e alla possibilità di consentire le cene al ristorante solo in quei locali che saranno in grado di distanziare i tavoli, permettendo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Leggi la notizia.

