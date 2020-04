Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 aprile: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 2 aprile marzo 2020, la Protezione civile ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Secondo i dati raccolti oggi, In Italia ci sono 83.049 contagiati (+2.477 rispetto a ieri), 13.915 morti (+760) e 18.278 guariti (+1.431) per un totale di 115.242 casi registrati, mentre il governo ha già annunciato un nuovo Dpcm che proroga la chiusura totale del Paese fino al 13 aprile, dopo Pasqua dunque. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.540 (ieri 28.403, +137), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 4.053 (ieri 4.035, +18). In isolamento domiciliare ci sono invece 50.456 persone (ieri 48.134, +2.322). I tamponi effettuati oggi sono stati 39.809.

Il dato è positivo, perché in relazione all’aumento dei tamponi, il numero dei contagi è il più basso da un mese: un malato ogni 8,5 tamponi effettuati. A fronte di un aumento dei tamponi (quasi 5mila più di ieri), infatti, è corrisposto comunque un leggero calo del numero totale di contagi da Coronavirus. Basti pensare che tra ieri e l’altroieri i contagi erano aumentati di 2.937 unità a fronte di 34.455 tamponi. Tra ieri e oggi l’aumento dei contagi è stato di 2.477 a fronte di 39.809 tamponi. I morti erano aumentati di 727, mentre oggi di 760. I guariti erano aumentati di 1.118, oggi di 1.431. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo.

