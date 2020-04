Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a produrre nuovi contagi e vittime: i dati della Johns Hopkins University mostrano che oltre 40mila persone sono morte a causa del Covid-19. I casi confermati nel mondo hanno superato i 900 mila. Gli Stati Uniti con oltre 200 mila casi si confermano il primo paese per numero di contagi, seguito dall’Italia che però è in testa nella triste classifica dei decessi, oltre 13mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus in tempo reale.

Ore 7,54 – Cina, contagi nella provincia di Henan. Chiude tutto, 600mila in isolamento: “Pericolo nuova ondata”. Un’area della provincia dello Henan, la contea di Jia, è stata sottoposta a misure di isolamento per timore di una seconda ondata di contagi da Coronavirus. Ad annunciarlo sono state le autorità locali dal loro account sui social media cinesi. Lo Henan si trova immediatamente a nord della provincia da cui si è diffusa l’epidemia, lo Hubei, con cui confina, e attualmente conta circa una decina di contagi. Qui la notizia completa.

Ore 07,30 – Muore a 52 anni il musicista Adam Schlesinger – Il musicista e cantautore Adam Schlesinger è morto dopo aver contratto il coronavirus. Lo riferisce alla Cnn il suo avvocato. Vincitore di Emmy e Grammy, 52 anni, era noto per il suo lavoro con la sua band Fountains of Wayne e per lo show televisivo “Crazy Ex-Girlfriend”. Schlesinger è deceduto in un ospedale dello stato di New York, ha detto Josh Grier. “Come molti di voi sanno, Adam era stato ricoverato in ospedale con Covid-19 e, sebbene negli ultimi giorni avesse apportato alcuni piccoli miglioramenti, le condizioni di Adam erano critiche e alla fine non è stato in grado di riprendersi dalle complicazioni”, ha spiegato. “Era davvero un talento prolifico e, ancor più, un padre, un figlio e un amico affettuoso e devoto”. Non è chiaro dove o come Schelsinger, padre di due bambini, abbia contratto il virus. Era stato sedato e attaccato a un respiratore per diversi giorni.

Ore 07,10 – Usa, morto Ellis Marsalis Jr, leggenda del jazz – La leggenda del jazz di New Orleans, Ellis Marsalis Jr, è morto ieri all’età di 85 anni per complicazioni legate al Covid-19. Ad annunciare il decesso è stato il direttore emerito dell’Ellis Marsalis Center for Music, Quint Davis, parlando alla Cnn. Branford Marsalis, figlio dell’artista, ha poi spiegato al New York Times le cause del decesso. “Ellis Marsalis era una leggenda, il prototipo di quello che intendiamo quando parliamo di jazz di New Orleans”, ha dichiarato il sindaco di New Orleans, LaToya Cantrell. Quattro dei sei figli di Marsalis hanno seguito le orme del padre, costruendosi una carriera nel mondo della musica: Wynton è direttore artistico del Jazz at Lincoln Center e vincitore di numerosi premi, mentre Branford è un sassofonista jazz, che ha registrato album con artisti del calibro di Sting.

Ore 6,00 – Si aggrava il bilancio negli Usa. Trump: “Ci aspettano settimane orribili” – “Stiamo andando incontro a due settimane orribili”: lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha aggiunto “Ci stiamo preparando al peggio perché sfortunatamente è quello a cui dobbiamo guardare”. Le parole del presidente arrivano nel giorno in cui nel Paese si stabilisce un nuovo record per numero di morti a causa del Coronavirus: ben 884 in appena 24 ore. Gli Usa, che sono di gran lunga il Paese con il maggior numero di casi, oltre 200mila, al momento contano 4.475 decessi per Covid-19. Tra questi c’è anche un neonato di sei settimane del Connecituct, le cui condizioni erano apparse subito critiche dalla settimana scorsa, quando era stato ricoverato. Si ritiene sia una delle vittime più giovani in assoluto tra le oltre 40mila decedute fino ad ora in tutto il mondo. Intanto, secondo alcuni media americani, il Pentagono si starebbe preparando al peggio, tentando di procurarsi fino a 100mila sacchi per cadaveri e a uso delle autorità civili.

COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO:

Record di morti negli Usa – Si fa sempre più drammatica negli Stati Uniti la situazione a causa dell’epidemia di Coronavirus. Oggi, infatti, è stato registrato un nuovo record di morti: ben 865 in appena 24 ore. Intanto, la Casa Bianca ha illustrato nel corso di una conferenza stampa alcune proiezioni sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 negli States, secondo cui i decessi potrebbero ammontare fino a un massimo di 240mila. Il presidente Donald Trump, invece, ancora una volta ha contraddetto il mondo scientifico esortando le persone a utilizzare una sciarpa sul viso per proteggersi dal virus. “Forse non è una cattiva idea” ha dichiarato il presidente Usa sull’ipotesi di utilizzare una sciarpa o qualcosa di simile per un certo periodo evitando di ricorrere alle mascherine che sono poche e che devono andare agli ospedali.

Tennis, Wimbledon non si giocherà: cancellato – Ufficiale la cancellazione del più prestigioso torneo di tennis al mondo, quello di Wimbledon. Lo ha comunicato l’organizzazione, che ha dato appuntamento a tutti per il prossimo anno.

La Catalogna sceglie chi intubare e chi no: “80enni non vanno in rianimazione” – Il Coronavirus fa paura in Catalogna, dove i posti in rianimazione scarseggiano e gli ottantenni vengono messi in fondo alla fila: un documento della Generalitat, il governo di Barcellona, con le istruzioni al personale sanitario e ai lettighieri su come convincere le famiglie a non pretendere il ricovero dei più anziani nei reparti di terapia intensiva sta suscitando indignazione in Spagna, dove la situazione per la pandemia sta letteralmente esplodendo. (Qui la notizia).

Uefa, posticipate date Coppe e playoff Euro 2020 – ​Dopo l’incontro di oggi in videoconferenza con i segretari generali di tutte le 55 federazioni affiliate alla Uefa e le raccomandazioni formulate dai gruppi di lavoro creati il ​​17 marzo, il Comitato Esecutivo Uefa ha preso una serie di decisioni. Tra esse, quella di posticipare le scadenze relative a tutte le competizioni Uefa per club 2020/21 fino a nuovo avviso, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione e la registrazione dei giocatori. La Uefa fisserà nuove scadenze a tempo debito. Tutte le partite della nazionale per uomini e donne che si dovevano giocare nel giugno 2020, inoltre, sono rinviate fino a nuovo avviso. Ciò include le partite di spareggio per Euro 2020 e le partite di qualificazione per la Uefa Women’s Euro 2021

Morto attore di Star Wars Andrew Jack. L’attore britannico Andrew Jack, è morto per complicazioni legate al Covid-19, secondo quanto riferito dalla sua agente Jill McCullough. Jack, 76 anni, è deceduto al St Peter’s Hospital a Chertsey, poco fuori Londra. Aveva interpretato il maggiore Ematt della saga “Star Wars”. La moglie dell’attore non era con lui al momento della morte, né gli ha potuto parlare, perché in quarantena in Australia e c’è anche la possibilità che non si possa tenere un funerale, ha aggiunto McCullough, come riporta la Cnn.

Von der Leyen lancia piano Ue per sostenere occupazione. La Commissione europea proporrà questa settimana una sorta di “cassa integrazione europea”, un programma per sostenere l’occupazione in Italia, Spagna e negli altri paesi colpiti dalla crisi del Coronavirus. Ad annunciarlo la presidente Ursula von der Leyen in un video messaggio. “Stiamo vivendo la più grande tragedia dai tempi della guerra” ha detto e “dobbiamo imparare la lezione della crisi finanziaria del 2008”. Il programma si chiamerà SURE. ​La Commissione “propone il nuovo programma di lavoro a breve termine SURE per aiutare i paesi dell’UE più colpiti, compresi Italia e Spagna – ha detto von der Leyen – Ciò salverà milioni di posti di lavoro durante la crisi e ci permetterà successivamente di riavviare rapidamente il motore economico dell’Europa”. (qui la notizia completa)

Bolsonaro cambia rotta, Covid-19 “sfida più grande”. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, cambia decisamente registro e riconosce che l’epidemia “rappresenta la più grande sfida alla nostra generazione”. In un discorso solenne alla nazione ha sottolineato che “abbiamo una missione: salvare vite, ma senza dimenticare i posti di lavoro”. Nelle grandi città le sue parole sono state accolte da concerti di pentole, le ormai consuete ‘caceroladas’ inscenate dai cittadini nelle scorse settimane per contestare il negazionismo del presidente – che definiva il Covid-19 una “piccola influenza” – e chiederne le dimissioni. In Brasile, Paese di 210 milioni di abitanti, il Covid-19 ha finora causato 201 morti e 5.717 contagiati, ma il picco dovrebbe essere raggiunto non prima di fine aprile.

Coronavirus, ultime notizie. Cina, grazie a blocco meno 700mila contagi. Le misure di controllo attuate Cina durante i primi 50 giorni dell’epidemia di Covid-19 potrebbero aver ritardato di alcuni giorni la diffusione del virus nelle città fuori Wuhan e, interrompendo la trasmissione a livello nazionale, avrebbero permesso di prevenire oltre 700mila infezioni. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Science. I risultati potrebbero essere utili ai paesi che sono ancora nelle prime fasi dell’epidemia di Covid-19. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno utilizzato una combinazione unica di casi clinici, dati sui movimenti umani e informazioni sugli interventi di sanità pubblica. In particolare, hanno esaminato i movimenti di 4,3 milioni di persone fuori da Wuhan prima del divieto di viaggiare, i tipi e i tempi delle misure di controllo attuate in tutte le città della Cina e il numero di casi di Covid-19 segnalati ogni giorno in ogni città.

