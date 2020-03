Coronavirus, l’Italia in balia della propaganda della Cina tra bot e fake news

Da settimane i media in Italia sono invasi di notizie che riportano l’arrivo di macchinari, strumentazioni e mascherine dalla Cina per l’emergenza Coronavirus. Si tratta a tutti gli effetti di strumenti acquistati da aziende, enti locali e ospedali italiani, ma che spesso vengono interpretati come “aiuti” inviati all’Italia da parte del Governo cinese. C’è una ragione a tutto questo, ed è il risultato di quella che sembra a tutti gli effetti un’accurata strategia di manipolazione dell’informazione, fatta di fake news, utilizzo di bot, e di orientamento della stampa.

Andiamo con ordine: tutto è iniziato con l’arrivo dei medici ed infermieri della Croce Rossa cinese, la data è quella del 12 marzo. In quel caso si tratta effettivamente di una spedizione a spese del governo cinese. Ma tutto il resto?

Tutto il resto è, semplicemente, business. L’Italia sta acquistando milioni di euro in mascherine, strumentazioni e apparecchiature provenienti dalla Cina (maggior produttore al mondo), molti media, però continuano ad omettere il dettaglio dell’acquisto, promosso da aziende, enti locali, sponsor, alimentando ambiguità e confusione.

Per rendersene conto basta confrontare un qualunque articolo italiano con un equivalente straniero. In Italia “compra” o “acquistate” viene sempre omesso negli articoli, all’estero no.

La differenza che può fare un titolo o un servizio televisivo non è da sottovalutare: l’ambiguità su cui stiamo costruendo questa narrazione può condizionare la percezione e la reputazione del Governo Cinese, le scelte dell’elettorato rispetto a questi temi, e di conseguenza gli equilibri geopolitici.

Ad una sempre più accentuata ambiguità di televisioni e giornali, si è unita, infine, la confusione sui social media, che, secondo un’inchiesta di Formiche, sarebbe stata alimentata anche grazie all’utilizzo di bot e di fake news.

Un team di ricerca specializzato in analisi dati e digitale, ha infatti individuato pattern di comportamento altamente sospetti tra gli utenti che hanno ritwittato i contenuti dell’Ambasciata Cinese. L’Oxford Internet Institute ha elaborato precise indicazioni che permettono di individuare un bot, dal numero di tweet effettuati in un giorno, che diventano sospetti se superano i 50, agli orari e fonti delle attività.

Ad esempio molti dei bot “supporter” dei tweet #forzaCinaeItalia twittavano 24 ore su 24, senza interruzioni tra giorno e la notte. La ricerca dimostra che circa un terzo degli utenti che hanno retwittato l’hashtag #grazieCina e metà di quelli che hanno retwittato #ForzaCinaeItalia è da considerare bot, quindi non autentico. E non è autentica neanche la notizia, rilanciata dalla portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Hua Chunying, secondo cui gli italiani si sarebbero affacciati a cantare ed applaudire l’inno cinese in segno di gratitudine.

Anche in questo caso si tratta di propaganda: il video postato dalla portavoce riprende l’applauso dedicato agli operatori sanitari, uno dei tanti flash mob organizzati sul web nelle prime settimane della quarantena. Chi riprende la scena, però, sta ascoltando e riproducendo l’inno cinese, e questo può indurre gli utenti a ritenere che l’inno sia riprodotto in tutta la città, e che l’applauso sia proprio per il governo cinese.

Amid the Chinese anthem playing out in Rome, Italians chanted “Grazie, Cina!”. In this community with a shared future, we share weal and woe together. pic.twitter.com/HYwrheCUEo — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 15, 2020

Questi dati e fatti vanno ad integrare i sospetti di una strategia di soft power che il Partito Comunista Cinese starebbe portando avanti per influenzare l’opinione pubblica e leader politici europei. Una partita che è giocata, però, almeno in parte, sul pericoloso terreno della manipolazione dell’informazione. In epoca di social media e di comunicazione di massa, un messaggio non corretto può pericolosamente influenzare le dinamiche politiche, elettorali ed economiche di un Paese. Ed è su questo che dovrebbero interrogarsi media e classe politica.

