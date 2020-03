Aversa, guarito da Coronavirus “paziente 1” viene insultato in un alimentari

Il “paziente 1” della città di Aversa, nel Casertano, dichiarato totalmente guarito dopo due tamponi negativi, è stato insultato ieri pomeriggio all’esterno di un negozio di generi alimentari. L’uomo era uscito per la prima volta dopo la quarantena e diversi altri giorni di isolamento, per fare la spesa. Ma nei pressi del negozio è stato aggredito verbalmente.

“Un episodio che mi auguro vivamente non accada più”, ha commentato il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, “un nostro concittadino, guarito totalmente, nel recarsi a fare la spesa è stato oggetto di invettive da parte di altri concittadini che hanno manifestato scene di isteria assolutamente ingiustificata. Condanno fermamente questo atteggiamento e mi auguro che sia la prima e ultima volta che accade”.

I due tamponi, ad alcuni giorni di distanza, non hanno trovato traccia del Coronavirus, l’uomo è quindi stato dichiarato guarito e non può più contagiare nessuno. “La sua identità, in un centro relativamente piccolo, si era diffusa”, spiega Fanpage. “Così i suoi vicini di casa sapevano che era tra quelli finiti in terapia e che prima della scoperta della positività poteva avere contagiato altre persone”. In Campania sono 2.067 i casi di contagio, che ieri sono aumentati di 122 unità.

