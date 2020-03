Coronavirus, Spagna: pazienti sul pavimento dell’ospedale

Situazione drammatica in Spagna. Il coronavirus sta colpendo tanti cittadini spagnoli che si stanno riversando negli ospedali in particolare di Madrid e Barcellona. A testimoniare la situazione complicata è un video che arriva direttamente dalla Spagna in cui si vedono diversi pazienti stesi sul pavimento sopra un lenzuolo e un cuscino. Altrettanti invece aspettano di essere ricoverati seduti sulle sedie della sala d’attesa.

