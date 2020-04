Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’emergenza Coronavirus in Italia non si arresta, ma la comunità scientifica concorda sul fatto che siano proprio questi i giorni in cui la curva dell’epidemia ha raggiunto il “picco”, dopo il quale il numero di contagi dovrebbe iniziare a diminuire. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Italia il bilancio è di 80.5727 contagiati, 13.155 morti e 16.847 guariti per un totale di 110.574 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 2 aprile 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,05 – Coronavirus: all’Asl Roma 1, il tampone modello “drive in”. Ieri è partito il servizio “drive-in” alla Asl Roma 1 per i tamponi per la diagnosi di Covid -19. Presso il complesso di Santa Maria della Pietà, le persone potranno sottoporsi al test direttamente a bordo della propria auto. Si procederà a un ritmo di 50 al giorno.

Ore 07.50 – Rezza (Iss): “Rischioso aprire alcune aree prima di altre” – Si parla di riaperture scaglionate ma secondo Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, non ha senso riaprire prima in alcune zone del Paese. “Guarderei alle chiusure – spiega l’epidemiologo in una intervista a Repubblica – a parte che forse avrei fatto alcune zone rosse in più in Lombardia, quando sono stati presi i provvedimenti per tutta Italia di certo hanno frenato la corsa del virus al centro-sud. Invece nei pochi giorni che alcune regioni del nord sono state chiuse e le altre no abbiamo visto le fughe da quelle aree. Per questo forse riaprire in modo scaglionato può non essere efficace. E poi la maggior parte delle attività produttive stanno proprio al nord. Che facciamo, lo apriamo dopo perché ha avuto una maggiore diffusione del virus?”. Rezza aggiunge che “bisogna anche tentare di promuovere il telelavoro in tutti quei settori nei quali è possibile” e “quando si riapre bisogna mantenere il distanziamento sociale. Quindi anche sui mezzi devono essere presi provvedimenti per ridurre la capienza”.

Ore 6,00 – Si studia la cosiddetta fase 2: le ipotesi in campo – Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato la proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile, il premier Giuseppe Conte ha detto che, una volta terminata l’emergenza, avrà inizio una cosiddetta “fase 2”, ovvero un periodo di allentamento graduale e di convivenza con il virus. Ed è proprio alla fase 2 che il governo e il comitato tecnico scientifico stanno lavorando da giorni. Sino a quando non verrà trovato un vaccino, infatti, il pericolo di un’ondata di ritorno del Coronavirus sarà sempre alto. Ecco perché il presidente del Consiglio ha parlato di “convivenza con il virus”. L’idea degli esperti è dunque quella di cercare di tenere il più possibile sotto controllo il Covid-19, isolando subito eventuali nuovi focolai per evitare di ritrovarsi nella stessa situazione del 21 febbraio scorso, ovvero quando si è scoperto che il virus circolava indisturbato in Lombardia già da un mese. Per riuscirci, i tecnici stanno lavorando a varie ipotesi. Una è la realizzazione di un’app che sia in grado di ricostruire gli spostamenti di un contagiato in modo tale da intercettare e mettere subito in isolamento eventuali positivi. Poi, si lavora anche a una sorta di “patente d’immunità”. Si pensa, dunque, a una grande indagine di sieroprevalenza nazionale per capire chi è già stato contagiato dal Coronavirus in Italia, e quindi ha sviluppato gli anticorpi, e chi no. Per quanto riguarda i luoghi pubblici, dove sarà consigliato di indossare la mascherina e mantenere comunque le distanze di sicurezza, si lavora all’ipotesi di mezzi di trasporto pubblici a capienza ridotta e alla possibilità di consentire le cene al ristorante solo in quei locali che saranno in grado di distanziare i tavoli, permettendo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Leggi la notizia.

COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Conte: “La stretta resta” – La stretta resta e non e’ ancora possibile determinare se dopo il 13 aprile si potra’ allentare la morsa. Giuseppe Conte firma il Dpcm che proroga le norme anti Coronavirus, chiede il rispetto delle regole (“c’e’ una sparuta minoranza che e’ irresponsabile”), chiarisce che non e’ stata autorizzato alcun passeggio con i bambini (ma un genitore potrà farsi accompagnare da un minore quando va a fare la spesa, da qui le proteste di Forza Italia e degli altri partiti del centrodestra) spiega che la fase 2, quella della “convivenza con il virus”, e la fase 3, “della ricostruzione”, arriveranno solo quando ci sarà l’ok degli scienziati. Insomma l’obiettivo e’ tenere “alta la guardia” altrimenti “pagheremmo costi altissimi”. Il premier sta giocando la sua (anche personale) partita contro “il nemico invisibile” su più tavoli. C’e’ il tavolo con le opposizioni, quello con la propria maggioranza e soprattutto quello in sede Ue.

Le mascherine sbagliate donate ai medici di base, Borrelli: “Il carico era per la collettività”- durante la consueta conferenza stampa della Protezione Civile delle 18, il capo Angelo Borrelli ha chiarito: “Le mascherine andate per errore ai medici di base sono quelle donate all’Italia e convogliate attraverso l’ambasciata italiana in Cina. Era un carico destinato alla collettività, per errore andate ai medici di base. Riforniremo i medici di base con quelle adeguate”. (Qui la notizia).

Il bollettino della Protezione civile, scende il numero dei morti – Secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa delle ore 18, in Italia ci sono 80.572 contagiati (ieri erano 77.635 contagiati, + 2.937), 13.155 morti (ieri erano 12.428 morti, + 727 ) e 16.847 guariti (ieri erano 15.729, +1.118) per un totale di 110.574 casi registrati. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.403, mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 4.035. In isolamento domiciliare ci sono invece 48.134 persone. I tamponi effettuati oggi sono stati 34.455.

Messaggio di Mattarella agli italiani: “Periodo travagliato, lo supereremo assieme”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si rivolge agli italiani sul sito del Quirinale, rispondendo a tutti coloro che si sono rivolti a lui in questo “periodo travagliato”. Il Capo dello stato, in questo periodo di grave emergenza Covid-19 riceve quotidianamente numerosa corrispondenza, soprattutto via e-mail, da parte di singoli cittadini, di sindaci, di associazioni, nella quale si esprimono considerazioni, preoccupazioni, suggerimenti, proposte, rilievi critici. Sergio Mattarella “nell’impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo cosi travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento” (qui la notizia completa).

Inps: “Troppe richieste, scaglionare domande” – Il sito dell’Inps da ore è in tilt a causa delle troppe domande dei lavoratori autonomi per accedere al bonus di 600 euro. Inoltre, alcuni utenti lamentano il fatto che entrando nella pagina dedicata del sito, inserendo i propri dati, vengono indirizzati a un’altra pagina in cui figurano altri nominativi. Luca Gnecchi, vicepresidente dell’Istituto di previdenza, ha commentato l’episodio: “È gravissimo, ma è successo per cinque minuti e nel momento in cui si usciva dalla situazione di accesso. Faremo comunque delle verifiche”. In seguito al disguido tecnico, l’Inps ha invitato a scaglionare le domande a causa delle troppe richieste. “Nessuno rimarrà senza bonus, non c’è bisogno di precipitarsi a inviare le domande tutte nel primo giorno” ha puntualizzato Gnecchi.

Scontro Viminale-Regioni per le passeggiate con i figli – È scontro tra le Regioni e il Viminale dopo la circolare inviata ai prefetti che sostanzialmente autorizza le passeggiate dei bambini purché si tengano nei pressi della propria abitazione. Una comunicazione che non è piaciuta a Giulio Gallera e Vincenzo De Luca, rispettivamente assessore della regione Lombardia e governatore della Campania, che hanno parlato di “messaggio irresponsabile”. Leggi la notizia.

Potrebbero interessarti Coronavirus, gli esperti del governo lavorano alla fase 2 Coronavirus in Italia, ultime notizie di oggi in tempo reale | Covid 19 “Al Policlinico di Bari mancano le tute, quelle arrivate dalla Protezione Civile non sono certificate: il personale ha paura di lavorare”. La denuncia a TPI

Leggi anche:

1. ESCLUSIVO TPI: “Tamponi, tracciamento digitale e niente lockdown: così abbiamo contenuto il Coronavirus”. Il ministero della Salute della Corea del Sud spiega il modello coreano / 2. Coronavirus, cos’è successo a febbraio in quella clinica di Piacenza? La vera storia di un boom di contagi (di S.Lucarelli) / 3.ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata

4. Coronavirus, Matteo Renzi a TPI: “Non mi rimangio nulla, la pandemia rischia di diventare carestia” / 5. Mancata zona rossa nella bergamasca: storia di un contagio intercontinentale, da Alzano Lombardo a Cuba, passando per Madrid / 6. Il virus ha travolto le nostre certezze, ma la comunità può salvarci dalla tempesta: la lezione di Papa Francesco

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO