Coronavirus, Mattarella agli italiani: “Un periodo travagliato, ma insieme lo supereremo”

“Supereremo, assieme, questo difficile momento”.​ Dopo il collegamento televisivo di venerdì scorso, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla in un avviso pubblicato sul sito del Quirinale con il quale risponde a tutti coloro che si sono rivolti a lui in questo “periodo travagliato a causa del Coronavirus“.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – si legge sul sito – in questo periodo di grave emergenza Covid-19 riceve quotidianamente numerosa corrispondenza, soprattutto via e-mail, da parte di singoli cittadini, di sindaci, di associazioni, nella quale si esprimono considerazioni, preoccupazioni, suggerimenti, proposte, rilievi critici.

Sergio Mattarella “nell’impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo cosi travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento”. È un modo, quello del capo dello Stato, per provare a rassicurare gli italiani in questo momento di incertezza.

