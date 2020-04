Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’emergenza Coronavirus in Italia non si arresta, ma la comunità scientifica concorda sul fatto che siano proprio questi i giorni in cui la curva dell’epidemia ha raggiunto il “picco”, dopo il quale il numero di contagi dovrebbe iniziare a diminuire. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Italia il bilancio è di 77.635 contagiati, 12.428 morti e 15.729 guariti per un totale di 105.792 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 1 aprile 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,30 – Scontro Viminale-Regioni per le passeggiate con i figli – È scontro tra le Regioni e il Viminale dopo la circolare inviata ai prefetti che sostanzialmente autorizza le passeggiate dei bambini purché si tengano nei pressi della propria abitazione. Una comunicazione che non è piaciuta a Giulio Gallera e Vincenzo De Luca, rispettivamente assessore della regione Lombardia e governatore della Campania, che hanno parlato di “messaggio irresponsabile”. Leggi la notizia.

Ore 8,00 – Lamorgese: “Spero che quest’estate andremo in vacanza” – Mostra ottimismo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che, nel corso del programma Dimartedì, del quale è stata ospite, ha dichiarato “Mi sembra che la situazione sia abbastanza stabile rispetto ai giorni scorsi, ciò ci fa bene sperare per i prossimi giorni. Spero che quest’estate potremo andare in vacanza”. Leggi la notizia.

Ore o7.30 – Rezza (Iss): “Contagio zero a maggio? Troppo ottimistico” – “Contagio zero entro i primi di maggio? Mi sembra troppo ottimistico”. Lo afferma ai microfoni dei “Lunatici” su Rai Radio 2 Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. “Questa ipotesi – spiega – è il risultato di un modello che per quanto possa essere serio non so se tiene conto del fatto che il virus potrebbe continuare a circolare nei nostri paesi con focolai epidemici che scoppierebbero di volta in volta. Sarebbe bello arrivare a casi zero, ma non credo che questo sia uno scenario plausibile”. Sul motivo della letalità maggiore del Coronavirus in Italia e in Lombardia rispetto ad altre zone, l’infettivologo esclude il fattore inquinamento atmosferico. “La verità – osserva – è che noi abbiamo una popolazione molto anziana con tante patologie di base, per cui purtroppo va più facilmente incontro ad un esito in fausto. Poi certamente gli ospedali sono sotto stress, soprattutto in Lombardia, ed è naturale che non tutti possono andare in ospedale in tempi rapidi e questo può comportare un ulteriore aumento del tasso di letalità. Ma la Lombardia ha un sistema ospedaliero molto forte, e gli operatori sanitari hanno fatto un grande sforzo per assicurare al maggior numero di persone la migliore assistenza”.

Ci sono studi secondo i quali ci sarebbero dieci milioni di persone immuni in Italia. “Questa è una cosa che nessuno sa”, afferma Giovanni Rezza. “Addirittura uno studio dell’Imperial College – sottolinea Rezza – che io pensavo fossero dei matematici piuttosto seri, stimano circa dieci milioni di persone immuni in Italia. Non so come escano fuori questi numeri. Anche i modelli possono sbagliare. Pensare che il dieci percento della popolazione italiana si sia già infettata è veramente improbabile. Io dico magari. Vorrebbe dire che moltissima gente si è infettata senza saperlo – conclude l’esperto – e quindi per il virus la vita diventerebbe più dura. Io non credo però che le cose stiano così e solo gli studi di sieroprevalenza ben fatti potrebbero dirci la verità”.

Ore 6,00 – Il governo pensa a una riapertura scaglionata per regioni – Mentre è ormai certo che le misure restrittive continueranno fino al 18 aprile, il governo ragiona sul post lockdown. Diverse le ipotesi in campo, da una riapertura graduale delle attività all’idea, l’ultima in ordine di grado, di “riaprire l’Italia” scaglionando le regioni. Secondo La Repubblica, infatti, un piano vero e proprio ancora non c’è. Tuttavia, a Palazzo Chigi si sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di valutare regione per regione dal momento che l’azzeramento dei casi di Coronavirus dovrebbe variare, secondo i calcoli effettuati dagli esperti, da regione a regione. Tra la prima regione che dovrebbe registrare 0 casi, il Trentino Alto Adige il cui azzeramento dei contagi è previsto il 6 aprile, e l’ultima, la Toscana il 5 maggio, c’è un mese di differenza: ecco perché prende piede nell’esecutivo l’idea di scaglionare le aperture. Restano comunque ancora diversi nodi da sciogliere: dalla riapertura dei parchi pubblici ad esempio, a quella dei negozi, come parrucchieri o centri estetici, che non sono in grado di assicurare la distanza minima di sicurezza. Senza considerare l’accesso ai trasporti pubblici per cui si ipotizza un accesso limitato con addetti alla sicurezza che vigilino sulla distanza di almeno un metro da mantenere tra le persone.

Ore 21,30 – Conte a Merkel: “Stiamo scrivendo una pagina di storia” – “Con Angela Merkel abbiamo espresso visioni diverse. Ai cittadini tedeschi voglio dire: noi qui non stiamo scrivendo una pagina di un manuale di economia, stiamo scrivendo una pagina di un libro di storia. Si tratta di una sfida epocale con un impatto devastante sui nostri sistema sanitari, economici e sociali. L’Europa deve dimostrare se è una casa comune per i cittadini europei, che può dare una risposta all’altezza dei suoi compiti”, lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla tv tedesca Ard, rispondendo a una domanda su Angela Merkel, che avrebbe suggerito al premier di non criticare il Mes perché “gli Eurobond potrebbero non arrivare mai”.

Sul Mes Conte ha proseguito: “Io rispetto le opinioni di Angela Merkel, con cui ho ottimi rapporti. Ma oggi non stiamo parlando di uno choc asimmetrico. Come si può di fronte ad una sfida epocale, pensare a strumenti con regole vecchie e superate, che varrebbero solo per singoli Stati? L’Italia ha sempre pagato i suoi debiti e continuerà a pagarli. È vero che avemmo tensioni finanziarie dopo il 2008-2009. Ma dal 2011 l’Italia ha sempre avuto l’avanzo primario positivo e il Pil è sempre aumentato in media più dell’1,5 per cento”.

Ore 20,58 – Aiuti alimentari, 15.026 iscritti a Comune di Palermo – Sono 15.026 le domande di accesso al sistema di aiuti alimentari del Comune di Palermo. Da stasera a lunedì sarà quindi chiusa la possibilità di iscriversi al fine di avviare i controlli su questo primo corposo gruppo di richieste ed avviare già nei prossimi giorni i primi interventi. Lo riferisce una nota dell’ente.

Ore 20,39 – Consulta, la presidente Marta Cartabia positiva al test per il Coronavirus – La presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, dopo alcuni sintomi, è stata sottoposta al test del Coronavirus ed è risultata positiva. Lo comunica l’ufficio stampa di Palazzo della Consulta, spiegando che, al momento, la presidente “gode di buone condizioni generali e si trova in isolamento presso la sua abitazione di Milano”, da dove continuerà a seguire i lavori e l’attività della Corte costituzionale, secondo la programmazione prevista, attraverso i sistemi telematici già predisposti.

Ore 20,16 – In Calabria si dimette il capo della Protezione Civile – Acque agitate all’interno della Protezione Civile calabrese dopo le polemiche suscitate dal suo capo Domenico Pallaria per le dichiarazioni fatte durante un’intervista alla trasmissione di Rai 3 Report. Il capo protezione Civile Calabria aveva infatti ammesso di non sapere cosa fosse un ventilatore polmonare, strumento indispensabile per la cura in terapia intensiva dei pazienti più gravi affetti dal Coronavirus.Parole che hanno suscitato dure reazioni dal mondo della politica e non solo, portando Pallaria a presentare una lettera di dimissioni fatta recapitare alla presidente della Regione Calabria Jole Santelli. (Qui la notizia)

Ore 19,27 – Fratoianni: “Interrogazione parlamentare su clinica privata Sant’Antonino di Piacenza” – “Su questa vicenda sui cui la giornalista Selvaggia Lucarelli ha scritto su TPI e Fatto Quotidiano, di cui ha parlato la trasmissione Report e altri organi di informazione, presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute perché si attivi un’ispezione ministeriale in quella clinica e al ministro della Giustizia affinché la magistratura faccia chiarezza fino in fondo”, assicura il deputato di Leu. “Serve la massima trasparenza – conclude Fratoianni – perché eventuali ambiguità, furbizie, comportamenti irresponsabili non possono essere ammessi in una democrazione in questo periodo terribile”. (Qui la notizia)

Ore 19,10 – Caso positivo al Cpr di Gradisca. Magi (+Europa): “Stop a ingressi nei centri per rimpatri” – Un cittadino africano trasferito nel Cpr di Gradisca d’Isonzo dopo aver finito di scontare la pena in Lombardia nei giorni scorsi è risultato positivo al Coronavirus. Ora il deputato Riccardo Magi chiede di fermare i nuovi ingressi nei centri a causa dell’emergenza Covid-19. IL VIDEO (ATTENZIONE IMMAGINI FORTI)

Ore 18,26 – Nuova circolare del Viminale: sì a camminata genitore-figli – È “da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. Lo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti. E “l’attività motoria generalmente consentita”, precisa il testo, “non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile invece camminare “in prossimità della propria abitazione”. (Qui la notizia)

Ore 18 – Il bollettino della Protezione civile, ancora alto il numero dei morti – Secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa delle ore 18, in Italia ci sono 77.635 contagiati (ieri erano 75.528 contagiati, +2.107), 12.428 morti (ieri erano 11.591 morti, +837) e 15.729 guariti (ieri erano 14.620, +1.109 ) per un totale di 105.792 casi registrati. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.192, mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 4.023. In isolamento domiciliare ci sono invece 45.420 persone. I tamponi effettuati oggi sono stati 29.609.

