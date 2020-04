Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a produrre nuovi contagi e vittime: i dati della Johns Hopkins University mostrano che oltre 40mila persone sono morte a causa del Covid-19 in tutto il mondo, mentre più di 170mila sono guarite dopo essere state infettate. Il totale dei casi fino ad ora registrato è di quasi 860mila. Gli Stati Uniti, intanto, hanno superato la soglia dei 4mila morti. Con più del 40 per cento di tutti i decessi, l’epicentro è New York con oltre 1300 vittime: più di quelle degli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus in tempo reale.

Ore 10,39 – Cina, grazie a blocco meno 700mila contagi. Le misure di controllo attuate Cina durante i primi 50 giorni dell’epidemia di Covid-19 potrebbero aver ritardato di alcuni giorni la diffusione del virus nelle città fuori Wuhan e, interrompendo la trasmissione a livello nazionale, avrebbero permesso di prevenire oltre 700mila infezioni. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Science. I risultati potrebbero essere utili ai paesi che sono ancora nelle prime fasi dell’epidemia di Covid-19. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno utilizzato una combinazione unica di casi clinici, dati sui movimenti umani e informazioni sugli interventi di sanità pubblica. In particolare, hanno esaminato i movimenti di 4,3 milioni di persone fuori da Wuhan prima del divieto di viaggiare, i tipi e i tempi delle misure di controllo attuate in tutte le città della Cina e il numero di casi di Covid-19 segnalati ogni giorno in ogni città.

Ore 9,30 – Corea del Sud: nuovi contagi in calo, ma crescono positivi a Seul – Calano a 101 i nuovi contagi da Coronavirus in Corea del Sud dove sono stati accertati 101 nuovi casi. Tuttavia, nella capitale Seul si sono verificati 52 nuovi casi accertati. In totale sono 9.887 le persone che hanno contratto il Covid-19 nel Paese asiatico, tra cui 165 morti.

Ore 8,30 – Cina: 76mila guariti e stop quarantena per 700 medici – Nuovi segnali di ritorno alla normalità in Cina dove nella giornata di mercoledì 31 marzo sono stati dimessi altri 186 pazienti per un totale di guariti che ora ammonta a 76.238. Intanto, sono ancora 2.004 le persone ricoverate negli ospedali a causa del Coronavirus, mentre 700 tra medici e paramedici che hanno lasciato la provincia dell’Hubei alla fine dell’emergenza hanno terminato la quarantena di 14 giorni, iniziata subito dopo aver prestato servizio

Ore 07,00 – Morto Pape Diouf, ex presidente dell’Olympique Marsiglia – L’ex presidente della squadra di calcio francese Olympique Marsiglia, Pape Diouf, è morto dopo aver contratto il coronavirus. L’uomo di 68 anni era in cura presso l’ospedale Fann nella capitale del Senegal, Dakar. Diouf, cittadino senegalese che si è trasferito a Marsiglia da adolescente, è stato presidente del Marsiglia calcio dal 2005 al 2009. Una post sull’account Twitter del club della Ligue 1 recita: “L’Olympique di Marsiglia ha appreso con grande tristezza la morte di Pape Diouf. Pape rimarrà per sempre nei cuori di Marsiglia come uno dei grandi artigiani nella storia del club. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Ore 6,00 – Record di morti negli Usa – Si fa sempre più drammatica negli Stati Uniti la situazione a causa dell’epidemia di Coronavirus. Oggi, infatti, è stato registrato un nuovo record di morti: ben 865 in appena 24 ore. Intanto, la Casa Bianca ha illustrato nel corso di una conferenza stampa alcune proiezioni sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 negli States, secondo cui i decessi potrebbero ammontare fino a un massimo di 240mila. Il presidente Donald Trump, invece, ancora una volta ha contraddetto il mondo scientifico esortando le persone a utilizzare una sciarpa sul viso per proteggersi dal virus. “Forse non è una cattiva idea” ha dichiarato il presidente Usa sull’ipotesi di utilizzare una sciarpa o qualcosa di simile per un certo periodo evitando di ricorrere alle mascherine che sono poche e che devono andare agli ospedali.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO:

Ore 21, 14 – I decessi globali superano i 40.000 – I dati raccolti dai ricercatori della Johns Hopkins University mostrano che almeno 40.636 persone sono morte in tutto il mondo, mentre 174.019 persone sono guarite dopo essere state infettate. Il totale dei casi è 823.479 in tutto il mondo.

Ore 21,04 – Record decessi nel Regno Unito, oltre 390 in 24 ore – Martedì nero per il sistema sanitario britannico (Nhs) che registra un numero record di decessi legati al nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore, tra cui un ragazzo di 19 anni senza patologie pregresse, come ha comunicato l’Nhs dell’Inghilterra, dove si registrano la maggior parte dei casi. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, con 393 nuovi morti il bilancio delle vittime dell’epidemia sale a 1.808; la cifra dei decessi è più che raddoppiata rispetto a ieri, quando ne erano stati annunciati 180, fanno notare i media britannici. In totale, i casi di contagio nel Paese hanno superato i 22 mila.

Ore 18,53 – A New York più decessi dell’11 settembre – Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei tremila morti. Con oltre il 40% di tutti i decessi, l’epicentro è New York con oltre 1.329 vittime. In California morto un 17enne: non aveva assicurazione medica. Il ragazzo di 17 anni morto in California qualche giorno fa per Coronavirus era stato rifiutato dall’ospedale perché non aveva l’assicurazione sanitaria. Lo ha raccontato R. Rex Parris, il sindaco di Lancaster, la cittadina della California dove il teenager è morto, usando il caso per invitare tutti a stare a casa. “Il venerdì prima di morire era in salute, il mercoledì è morto”, ha detto Parris: “Non aveva l’assicurazione sanitaria e non lo hanno curato”.

Ore 17,10 – Primo bambino morto a New York – Un bambino è morto a New York a causa del Coronavirus. È la vittima più giovane nello stato. I dirigenti del dipartimento sanitario non hanno fornito altre informazioni sull’età del piccolo, ma hanno detto che aveva patologie pregresse. A New York, come ha ricordato il governatore Andrew Cuomo, l’età media dei contagiati è inferiore ai 50 anni. Tra i deceduti, 41 su 790 avevano tra i 18 e i 44 anni, di questi solo uno non aveva nessuna patologia pregressa.

Ore 16,40 – A Mosca positivo il medico che strinse la mano a Putin – Il direttore del principale ospedale di Mosca per la lotta al Covid-19, il Kommunarka, è risultato positivo al nuovo coronavirus, dopo che la settimana scorsa aveva incontrato e stretto la mano al presidente Vladimir Putin recatosi in visita nella struttura. Secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti, il dottor Denis Protsenko ha confermato lui stesso su Facebook il risultato del tampone. “Cari amici”, ha scritto, “sono molto toccato dalla vostra preoccupazione, sono positivo al Covid-19 ma sto abbastanza bene, mi sono isolato nel mio ufficio, dove posso fare consultazioni in telelavoro”. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, si è affrettato a rassicurare che Putin si sottopone a test regolarmente e “sta bene”.

Ore 16,16 – Il Coronavirus nel mondo ha superato gli 800.000 contagi – Secondo il conteggio tenuto dall’università Johns Hopkins, finora ci sono 800.049 casi confermati, 38.714 morti, e 170.325 pazienti guariti. Gli Stati Uniti sono ora di gran lunga il paese più colpito, con 164.610 casi confermati, seguiti dall’Italia, con 101.739, quindi dalla Spagna con 94.417.

Potrebbero interessarti Una coppia di 80enni s’incontra alla frontiera ogni giorno: quando il virus non ferma l’amore Coronavirus, a Londra muore un 13enne: "Non aveva patologie pregresse" Coronavirus, l’esperto di pandemie Vespignani: “Il virus continuerà a circolare anche in estate”

Leggi anche:

1. ESCLUSIVO TPI: “Tamponi, tracciamento digitale e niente lockdown: così abbiamo contenuto il Coronavirus”. Il ministero della Salute della Corea del Sud spiega il modello coreano 2. Coronavirus, cos’è successo a febbraio in quella clinica di Piacenza? La vera storia di un boom di contagi (di S.Lucarelli)

3.ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata 4. Coronavirus, l’Italia in balia della propaganda cinese: tra bot, stampa connivente e fake news

5. Mancata zona rossa nella bergamasca: storia di un contagio intercontinentale, da Alzano Lombardo a Cuba, passando per Madrid 6. Il virus ha travolto le nostre certezze, ma la comunità può salvarci dalla tempesta: la lezione di Papa Francesco

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO