Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 3 aprile: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, venerdì 3 aprile 2020, la Protezione civile ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Il consueto bollettino della Protezione civile annunciato da Angelo Borrelli attesta che in Italia ci sono 85.388 contagiati (erano contagiati, +2.339), 14.681 morti (erano 13.915 morti , +766) e 18.278 guariti (erano 18.278, + 1.480) per un totale di 119.827 casi registrati. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.741, mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 4.068. In isolamento domiciliare ci sono invece 52.579 persone. I tamponi effettuati sono stati 38.617. I morti, invece, ieri erano aumentati di 760, mentre oggi di 766. I guariti erano aumentati di 1.413, oggi di 1.480. Una piccola luce in fondo al tunnel che fa ben sperare, anche se la strada per lo stop al lock down è ancora lunga.

Qui le ultime notizie di oggi, venerdì 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Qui invece le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo.

