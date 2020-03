Corona ci ricasca: nonostante la quarantena, festeggia il compleanno con i suoi amici

Fabrizio Corona festeggia il compleanno con Nina Moric, il figlio Carlos e altri amici | VIDEO

Dopo gli allenamenti a casa col suo personal trainer, Fabrizio Corona passa alle feste di compleanno in casa con amici e parenti. Tutto questo a Milano, dunque nel cuore del focolaio del Coronavirus. Alla faccia della quarantena, dei decreti e del rischio si diffondere il contagio. Un compleanno in famiglia, e non solo, dicevamo. Ieri sera infatti, ha festeggiato le 46 primavere nella sua nuova casa, in compagnia dell’ex moglie Nina Moric, del loro figlio Carlos Maria e di una serie di altri amici e conoscenti. Il tutto come sempre ripreso e postato nelle storie di Instagram sia da lui stesso che da Nina e altri amici con tanto di tag allo sponsor (uno spumante).

In tempi normali non ci sarebbe certo nulla di male, ma in piena quarantena legata all’emergenza Coronavirus forse sì. Se il mantra che ci viene costantemente ripetuto (e che la stragrande maggioranza degli italiani sta rispettando) è quello del rimanere a casa soli o con i conviventi e osservare il distanziamento sociale per limitare i contagi, ecco che allora c’è qualcosa che non va.

Sia chiaro, anche in quarantena le persone separate hanno diritto a frequentare i loro figli. Per cui il fatto che si siano riuniti Corona e il giovane Carlos rientra – si suppone – nei limiti del consentito. Il punto semmai è che alla festa prendevano parte parecchie altre persone che nulla hanno a che vedere con la stretta cerchia di parenti del fotografo, oggi agli arresti domiciliari.

Il tutto d’altronde era ben visibile nelle storie Instagram postate sia dallo stesso Corona che dalla Moric, poi in parte cancellate, soprattutto dopo i commenti indignati dei commentatori. L’ex re dei paparazzi, forse per riparare all’ingenuità di aver raccontato la festa con tanto di immagini dei presenti, con un post pubblicato sempre su Instagram, ora ha immortalato solo il momento del soffio delle candeline, in cui sembrerebbero esserci solo lui, Carlos e la ex moglie Nina. Post a cui la modella croata ha risposto commentando: “La storia siamo noi”.

In realtà, già nel video stesso, oltre a Corona, Moric e Carlos Maria appare una quarta persona che serve la torta la tavolo (un collaboratore storico di Corona, Josè) più ovviamente la persona che con il cellulare in mano è intenta a registrare la scena. Dagli altri filmati pubblicati sui social si vede che alla festa di compleanno hanno partecipato, oltre al già citato Josè, il suo collaboratore e personal trainer Nathan Martelloni, una ragazza rasata che si vede di spalle (Hope Annabella, pare fidanzata di Nathan) e poi inquadrata dalla vita in giù (è incinta) e Carolina, un’amica della Moric. In altri video, poi, si vede Corona intento a fumare, bere amaro e giocare a carte con i suoi amici. In un’altra inquadratura si nota anche una tavola apparecchiata per molte persone.

Poche settimane fa, sempre su TPI, avevamo denunciato come in barba al decreto che impone la quarantena, Corona avesse fatto entrare in casa in suo personal trainer Nathan per allenarsi. Ora il compleanno in casa con gli amici. Non è il caso che il prefetto di Milano intervenga?

