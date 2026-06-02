Buon 2 giugno 2026: frasi, immagini e citazioni sulla Festa della Repubblica
Buon 2 giugno 2026: frasi, immagini e citazioni sulla Festa della Repubblica
BUON 2 GIUGNO 2026 FRASI IMMAGINI – Oggi, 2 giugno 2026, festeggiamo in Italia la Festa della Repubblica. Un anniversario importante, perché quest’anno sono 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica, con il referendum del 2 giugno 1946 (il primo in cui poterono votare anche le donne) e la vittoria sulla monarchia. Celebrazione che nasce nel 1949, anno in cui fu istituita come festa nazionale grazie al passaggio dell’Italia da monarchia a repubblica parlamentare. Celebrarla ricorda le origini del nostro Paese dopo la caduta del regime fascista, e in tutta Italia sono tantissimi gli eventi speciali organizzati, visto anche questo importante anniversario.
Siete alla ricerca di alcune frasi o citazioni per i vostri auguri di buon 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)? Di seguito una breve selezione:
- La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (Articolo 1 della Costituzione Italiana)
- Bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana: forte con tutti i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati. Così l’hanno voluta coloro che la conquistarono dopo venti anni di lotta contro il fascismo e due anni di guerra di liberazione, e se così sarà oggi, ogni cittadino sarà pronto a difenderla contro chiunque tentasse di minacciarla con la violenza. (Sandro Pertini)
- L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà. (Carlo Azeglio Ciampi)
- La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno. (Oriana Fallaci)
- Questo è il mio tricolore: verde come la speranza di un mondo migliore, bianco come la purezza di intenti, rosso come il sangue versato dagli eroi.
- Una delle offese peggiori che possiamo fare alla Costituzione? L’indifferenza alla politica.
- Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. (Sandro Pertini)
- Libertà di pensiero,
forza nelle parole,
purezza nel nostro sangue,
orgoglio nelle nostre anime,
zelo nei nostri cuori,
viva l’Italia, viva la Repubblica
- Quando sono a Torino, a Milano, e non soltanto, mi muovo con emozione per le strade che ricordano i nomi degli uomini che hanno fatto l’Italia, i re e i primi ministri, ma anche i Cattaneo e i Mazzini. (Carlo Azeglio Ciampi)
- Quello che resta del tricolore: italiani al verde, notti in bianco e conti in rosso. Buona festa della repubblica.
Buon 2 giugno 2026 Festa della Repubblica: le immagini
Abbiamo visto le frasi per augurare un buon 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica), ora vediamo qualche immagine bella e attinente da poter usare per i vostri auguri: