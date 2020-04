Coronavirus, a Napoli e Genova strade piene di gente | FOTO E VIDEO

Stanno facendo molto discutere le immagini girate a Napoli e Genova che mostrano le strade piene di gente nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus. Le limitazioni imposte da Governo e Regioni sembra stiano portando i primi risultati in termini di calo dei nuovi contagi: si può uscire di casa solo per ragioni di salute o lavoro o per fare la spesa e molto probabilmente alcune delle persone ritratte in queste foto e video sono in strada per motivi diversi. In Italia negli ultimi giorni si è registrata una nuova impennata delle violazioni: tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile le forze dell’ordine hanno fatto quasi 15mila multe. In otto giorni sono stati 43.558 i multati e 354 denunciati per epidemia. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha duramente commentato le foto scattate in via Sestri a Genova: “Così proprio non ci siamo. Vorrei chiedere a questi sconsiderati cittadini se davvero ognuno di loro ha un buon motivo per essere lì. Fare la spesa, andare a comprare un giornale non può essere il pretesto per fare quattro passi al sole. È un comportamento irresponsabile, da idioti”.

