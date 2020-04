Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 aprile: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, sabato 4 aprile 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Secondo i dati raccolti oggi, in Italia ci sono 88.274 contagiati (ieri erano 85.388 contagiati, +2.886), 15.362 morti (erano 14.681 morti , +681) e 20.996 guariti (erano 19.758, +1.238), per un totale di 124.632 casi totali (ieri 119.827). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 29.010 (ieri 28.741), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 3.994 (ieri 4.068). Quest’ultimo, come sottolineato dallo stesso Borrelli in conferenza stampa, è un dato importantissimo: è la prima volta, dall’inizio dell’epidemia, che il numero di cittadini ricoverati in terapia intensiva cala rispetto al giorno precedente.

In isolamento domiciliare ci sono invece 55.270 persone (ieri 52.579). I tamponi effettuati oggi sono stati 37.375 (ieri 38.617). I morti per Coronavirus, invece, ieri erano aumentati di 766, mentre oggi di 681. Il conteggio totale dei deceduti, purtroppo, supera i 15mila. I guariti ieri erano aumentati di 1.480, oggi di 1.238.

