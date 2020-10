Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 26.831 nuovi contagi e 217 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 30 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Dalla chiusura di alcune regioni al lockdown soft: le opzioni del Governo se la curva continua a salire – Secondo quanto riporta AGI, in Parlamento la paura si chiama nuovo lockdown. Perfino Salvini, pur premettendo che occorre fare di tutto per evitarlo, evoca lo spettro di una chiusura. Mercoledì prossimo a Montecitorio si svolgeranno le comunicazioni del presidente del Consiglio e in quella occasione ci sarà pure il voto. Due giorni prima la Germania farà partire un “lockdown light” che prevede la chiusura di bar, locali, ristoranti, cinema e teatri per un mese. Il presidente del Consiglio, insomma, prende tempo. Non dovrebbero arrivare nel week end ulteriori novità, ma sul tavolo ci sono tutte le opzioni per “raffreddare la curva” del contagio. Il governo auspica che gli effetti degli ultimi Dpcm arrivino subito, aspetta il report dell’istituto di sanità di domani, lascia spazio di manovra a scienziati e regioni, osserva i dati prima di valutare altre mosse e, tramite il ministro Boccia, invita i governatori alla collaborazione senza polemiche, perché sarebbe “imperdonabile”.

Nella riunione presieduta dal ministro per gli Affari regionali e dal commissario per l’emergenza Arcuri si affronta il tema delle terapie intensive (“Sono immediatamente attivabili in tempo reale oltre 10.300 posti, continua senza soste il rafforzamento dei presidi sanitari territoriali”, dice l’esponente del Pd) e della necessita’ di prevedere “una dotazione di test anche per i medici di famiglia”, ma non si affronta la questione dei prossimi eventuali passi da compiere per fermare il contagio. Sul tavolo c’e’ l’opzione di una nuova stretta mirata alle regioni dove il virus sembra essere fuori controllo ma anche l’opzione ‘lockdown soft’ della Germania. “Il virus oggi fa meno danni rispetto a marzo, ma fino a quando sarà così? Se non si raffredda la curva, nessun sistema sanitario sarà capace di reggere, tantomeno quello italiano. Bisogna muoversi il meno possibile”, dice Arcuri. E’ una corsa contro il tempo, con l’ala rigorista che è tornata ad invocare misure restrittive più stringenti.

Ore 06.15 – Palazzo Chigi: “Successo contro il Covid solo con un coordinamento Ue” – “Stretto coordinamento tra Governi e Commissione europea per rispondere con rapidità ed efficacia alla nuova ondata di contagi. Questo l’impegno emerso dalla videoconferenza informale dei leader europei. Dai test, al vaccino, alle app di tracciamento, alla condivisione di dati e necessità sulle terapie intensive: le misure sanitarie anti-Covid hanno successo solo se coordinate in Europa. L’Italia sostiene questo approccio e pensa che i Ministri della Salute debbano svolgere un ruolo di primo piano. La risposta sanitaria non e’ alternativa a quella sociale ed economica: il recovery fund deve partire prima possibile”. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi, al termine della videoconferenza informale tra i leader del Consiglio europeo.

Ore 06.00 – Dorgali (Nuoro): 70 positivi dopo screening – Sono 70 i casi di positività emersi nel comune di Dorgali, in provincia di Nuoro, dopo lo screening deciso dal Comune e dal servizio di Igiene pubblica. Per la metà dei casi di contagio la comunicazione è stata data direttamente dall’Assl, l’Area socio-sanitaria locale. Negli altri casi sono stati gli stessi pazienti a informare Comune e servizio di Igiene pubblica. “La situazione è critica – afferma la sindaca Maria Itria Fancello – anche perché molte persone sono in isolamento domiciliare e non possono lavorare. Molti studenti sono a casa”. La situazione è sempre in evoluzione e ora si attende l’esito di altri 200 tamponi eseguiti nei giorni scorsi. “È necessario usare tutte le precauzioni utili – aggiunge Fancello – a ridurre le possibilità di contagio e cercare di rinforzare il proprio sistema immunitario. Cerchiamo di collaborare tutti”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Sileri: “Con questi numeri non serve il lockdown totale” – “Un lockdown totale con i numeri attuali ce lo risparmiamo”. A dirlo il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato a ‘Porta a Porta’, secondo cui potrebbero essere servire invece “lockdown più circoscritti o misure più severe in alcune aree del Paese”.

Governo, piano per un lockdown morbido. Possibili nuove strette dal 9 novembre. Il premier Conte ha spiegato alla Camera che il governo deciderà altre restrizioni per contenere l’epidemia “dopo aver valutato gli effetti” del nuovo Dpcm, “nell’arco di almeno due settimane”. Da qui la smentita delle voci di un lockdown imminente, fatta dal premier durante l’incontro con i sindacati. Una possibile nuova stretta quindi non dovrebbe arrivare prima del 9 novembre e durare fino a metà dicembre, se l’epidemia dovesse venire rallentata, in modo da salvare almeno il Natale. Leggi qui la notizia completa

Il vaccinologo Rappuoli: “Tra 3 mesi avremo cura con anticorpi”. L’annuncio di Rino Rappuoli, uno dei massimi esperti di vaccini al mondo: “A metà dicembre inizieremo la sperimentazione della terapia sui pazienti Covid”. Leggi qui la notizia completa.

“Epidemia fuori controllo. Senza chiusure locali, servirà un mese di lockdown”: l’allarme della Fondazione Gimbe. Dati ed evidenze scientifiche raccolte dalla Fondazione indipendente presieduta da Nino Cartabellotta dimostrano che le misure dei tre Dpcm sono insufficienti e tardive e che i valori di Rt “sottostimano ampiamente la velocità con cui si diffonde il virus”. Leggi qui la notizia completa.

Il bollettino della Protezione civile – È di 299.191 persone attualmente positive (+22.734), 38.122 morti (+217), 279.282 guariti (+3.878), per un totale di 616.595 casi (+26.831), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 299.191 attualmente positivi, 15.964 (+983) sono ricoverati in ospedale, 1.651 (+115) necessitano di terapia intensiva, mentre 281.576 (+21.636) si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati oggi sono stati 201.452, contro i 198.952 di ieri e i 174.398 dell’altroieri. Ieri, quindi, la percentuale di tamponi positivi su tamponi effettuati era dell’12,56 per cento. Oggi è del 13,31 per cento. Per quanto riguarda le singole Regioni, la più colpita è stata oggi la Lombardia (7.339 nuovi casi), seguita da Campania (3.103), Piemonte (2.585), Veneto (2.109) e Lazio (1.995). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Qui tutti i dettagli.

