Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 ottobre: morti, contagi, guariti

Nell’attesa che il Ministero della Salute e la Protezione Civile pubblicassero il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 30 ottobre 2020, Giovanni Rezza, direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute ha anticipato durante il punto stampa settimanale di Ministero della Salute e Iss che sono 31.084 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, con 199 morti, a fronte di 215.085 tamponi. Ieri erano stati registrati 26.831 contagi e 205 morti (con 201.452 tamponi).

Dalla pubblicazione del bollettino emerge ancora una impennata della curva epidemica in Italia. Nuovo record di tamponi processati e lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri. Finora sono 38.321 i morti (+199) e in totale 647.679 casi (+31.084) i dati del bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero dei ricoveri in ospedale è aumentato di +1.030 (ieri erano 983, ora sono 16.994) mentre altre 95 persone necessitano di terapia intensiva (ieri erano 115, il totale sale a 1.746). I tamponi effettuati oggi sono stati oltre 215mila, contro i 201.452 di ieri e i 198.952 dell’altroieri.

La regione con più casi è sempre la Lombardia, con 8.960 casi nuovi (ieri erano 7.339), seguita da Campania (3.186), Veneto (3.012), Toscana (2.765) e Piemonte (2.719). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale a 647.674. In aumento i guariti, +4.285 contro i 3.878 di ieri, per un totale di 283.567, mentre il numero degli attualmente positivi si impenna (+26.595 contro i 22.734 di ieri), arrivando a sfiorare i 325.786 malati. Di questi, 307.046 sono in isolamento domiciliare, quasi 26mila più di ieri. Infine, la percentuale di positività sul totale dei tamponi sale oggi al 14,4 per cento contro il 13,31 per cento di ieri.

