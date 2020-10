Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 30 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Crescono i casi a New York, De Blasio valuta un nuovo lockdown – Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha registrato un “salto significativo” nella diffusione dei contagi da Covid e ha avvertito che un nuovo lockdown è possibile. L’indice dei positivi in rapporto ai test è salito all’1,92 per cento. Se nei prossimi giorni, ha spiegato, “si supererà la soglia del 2 per cento”, scatterà un nuovo blocco, con il divieto di cenare all’interno di pub e ristoranti. “La crescita è preoccupante – ha aggiunto de Blasio – Non possiamo permettere che i numeri crescano ancora. Le aree sensibili sembrano essere bar, ristoranti e night club. Vedremo come intervenire”. Il sindaco ha invitato i newyorchesi a non programmare viaggi lontano dallo Stato durante le vacanze, visto che nel resto del Paese i dati sui contagi sono in netta risalita. A New York, dall’inizio della pandemia, si sono registrati 253 mila casi, con 23.980 morti.

ore 06.15 – Spagna, protesta contro il coprifuoco a Bilbao: sei fermati – Sei persone sono state fermate questa notte a Bilbao nel corso delle proteste contro il coprifuoco deciso dal governo spagnolo per arginare la pandemia. I manifestanti, che si sono radunati senza preavviso nella centrale piazza di Indautxu al grido di “libertà”, hanno dato alle fiamme una ventina di cassonetti e hanno scagliato sassi, bottiglie e petardi contro gli agenti.

Ore 06.00 – Usa per la prima volta superano 90mila casi in 24 ore – Gli Stati Uniti per la prima volta hanno superato la soglia dei 90 mila contagi in 24 ore. E’ quanto emerge dal conteggio della Hopkins University che ha fissato il dato a 91.295 casi. Gli Usa hanno superato gli 8,94 milioni di casi dall’inizio della pandemia. I morti i un giorno sono stati 1.021, per un totale di 228,625.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Oms: Europa supera 10 milioni di casi, 1,5 in ultima settimana – L’Europa ha superato i 10 milioni di casi di coronavirus, di cui 1,5 sono stati registrati nell’ultima settimana. Lo riferisce il direttore dell’ufficio dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge. Se si tiene conto dell’incidenza degli ultimi quattordici giorni, supera i 200 casi ogni 100.000 abitanti nella maggior parte dei Paesi europei. I ricoveri sono aumentati a livelli mai visti da marzo e aprile, con più di 10 ogni 100.000 abitanti in un terzo dei Paesi del continente, ha spiegato Kluge.

Scoperta nuova variante virus diffusa in Europa da Spagna – Una nuova variante del virus Sars-Cov-2 si è diffusa in molti paesi europei a partire presumibilmente dalla Spagna. E’ quanto rilevato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Basilea e dell’Istituto di Biomedicina di Valencia in uno studio pubblicato sul sito di pre-stampa medRxiv. La variante individuata, chiamata 20A.EU1, è stata scoperta nel Nord-Est della Spagna a giugno e luglio scorsi con una frequenza di circa il 40 per cento. La stessa è poi stata rintracciata mesi dopo in Svizzera, Irlanda e Regno Unito. In seguito si è diffusa anche in Francia, Germania, Lettonia, Italia, Belgio, Svezia e Norvegia. Secondo gli studiosi, il turismo potrebbe aver avuto un ruolo centrale: chi è tornato dalle vacanze in Spagna potrebbe aver contribuito alla diffusione di 20A.EU1 in altri paesi europei. “Sembra chiaro che le misure attuate spesso non erano sufficienti per fermare la trasmissione quest’estate”, commenta Emma Hodcroft, genetista evoluzionista presso l’Università di Basilea e autrice dello studio. Ora l’obiettivo degli studiosi è capire se questa variante è più contagiosa o più mortale.

Francia, voto quasi unanime dell’Assemblea sul lockdown – L’Assemblea nazionale ha approvato con un voto quasi unanime – 399 favorevoli e 27 contrari – il nuovo lockdown deciso dal governo e presentato mercoledì dal presidente Emmanuel Macron. Il premier Jean Castex ha espresso la sua “gratitudine per questo voto chiaro e inequivocabile dettato dalle gravi circostanze che sta attraversando il nostro Paese”.

Usa, 75.468 nuovi contagi e 1.000 morti – Gli Stati Uniti hanno registrato 75.468 nuovi contagi e 1.000 vittime per Covid nelle ultime 24 ore. Secondo i calcoli della Johns Hopkins University, il totale dei casi positivi sale così a quota 8.848.875, mentre i decessi toccano quota 227.604. Lo stato di New York resta quello con più vittime: dall’inizio della pandemia sono morte a causa del coronavirus 33.435 persone. Nella sola città di New York i decessi sono stati 23.980.

