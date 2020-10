Firenze, scontri tra i manifestanti e la polizia | FOTO e VIDEO

Circa 200 persone stanno prendendo parte alla manifestazione non organizzata nel centro storico di Firenze contro il decreto del presidente del Consiglio. Nella serata la situazione si è fatta sempre più tesa, con lanci di bottiglie, fumogeni, bastoni e cariche delle forze dell’ordine. I manifestanti hanno prima cercato di entrare in piazza della Signoria, ma la polizia e i carabinieri hanno subito schierato i reparti antisommossa per sbarrare la strada. “Buffoni”, “Vergona” i primi cori, poi: “Noi non siamo fascisti, siamo lavoratori”.

Firenze, cittadini in massa contro lockdown e governo Conte. Scontri con la Polizia che ha bloccato il corteo non autorizzato. #Lockdown #RadioSavana pic.twitter.com/QRSIAjr60B

Un gruppo ha poi cercato di avvicinarsi alla Galleria degli Uffizi ma anche in questo caso l’accesso è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Un altro gruppetto di manifestanti è stato invece intercettato e bloccato dalle forze dell’ordine in piazza della Repubblica. Tutti gli ingressi di piazza della Signoria sono stati sigillati dalle forze dell’ordine con cordoni e mezzi blindati. Intorno alle 21.30 da piazza della Signoria si sono poi radunati davanti al Battistero in piazza del Duomo, sempre tenuti sotto controllo dalle forze dell’ordine, e alcuni si sono seduti a terra. Dai manifestanti è poi partito il grido “Libertà, libertà”.

Ancora scontri a Firenze. Cittadini in massa contro lockdown e governo Conte: “Libertà!” Scontri con la Polizia che ha bloccato il corteo non autorizzato. #Lockdown #RadioSavana pic.twitter.com/MfQIkcD0fR — RadioSavana (@RadioSavana) October 30, 2020

Slogan contro col governo, contro il presidente del consiglio Conte per le chiusure anti-Covid. Urlano: “Vogliamo lavorare”, “Siamo fiorentini da generazioni e non possiamo andare nella nostra piazza”. Hanno dei cartelli del tipo: “Il governo chiude, il governo paga”, “Hugs no mask”. Scene da guerriglia. La polizia ha risposto con due cariche al lancio di bottiglie e petardi. Le forze dell’ordine hanno disperso i manifestanti lungo via Calzaioli, che collega le due piazze. Molti vetri rotti a terra, cassonetti rovesciati, divelti alcuni cestini dei rifiuti, ma le vetrine dei negozi non sono state toccate. Tutte le strade intorno alla zona sono presidiate dalle forze dell’ordine.

🔴🇮🇹 EN COURS – Une grosse manifestation contre les restrictions sanitaires se déroule dans les rues de #Florence pour cette 8eme journée de manifestation consécutive en #Italie. (@teodorogiaculli) #COVID19 #ConfinementActe2 #Firenze pic.twitter.com/JNxYsYEXQu — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) October 30, 2020

“Una situazione del genere non l’avevo mai vista e ahimè c’è una minoranza di persone che vengono con l’intento di provocare scontri e violenze. Io ho visto anche persone che volevano manifestare pacificamente. Quello che più mi fa soffrire ma anche arrabbiare è vedere chi cerca di strumentalizzare questa rabbia che non è accettabile. Stasera una minoranza di persone venuta intenzionalmente per provocare e par cercare gli scontri ha messo a dura prova la nostra città”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso della trasmissione Titolo V su Rai 3 a proposito degli scontri nel centro storico di Firenze.

Si tratta ricordiamo di una manifestazione non autorizzata organizzata nel capoluogo toscano tramite un invito mandato via whatsapp. Nel pomeriggio i negozi hanno chiuso presto in centro a Firenze e i falegnami si sono messi al lavoro per proteggere le vetrine con assi di legno e compensato. I commercianti del centro, anche le boutique di Prada e Gucci, hanno montato le paratie antisfondamento, visto quanto successo nei giorni scorsi in altre città. (Foto: Il Tirreno)

