L’editore Urbano Cairo positivo al Covid: è ricoverato a Milano

L’editore Urbano Cairo è stato ricoverato nel reparto infettivi dell’ospedale San Paolo di Milano per Covid. Lo confermano fonti ospedaliere citate dall’Agi. Cairo è editore del Corriere della sera e proprietario dell’emittente televisiva La7, ed è anche il presidente del Torino.

Sul sito del Corriere si legge: “Urbano Cairo, presidente di Rcs, è positivo al Covid. Nella mattina di venerdì è stato trattenuto in osservazione presso l’ospedale San Paolo di Milano per tutti gli accertamenti e gli esami del caso e per iniziare la cura. Le sue condizioni di salute sono abbastanza buone”.

