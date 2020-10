Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 29 ottobre 2020. Sono 26.831 i nuovi casi, con 217 morti, a fronte di 201.452 tamponi. Ieri erano stati registrati 24.991 contagi e 205 morti (con 198.952 tamponi).

È di 299.191 persone attualmente positive (+22.734), 38.122 morti (+217), 279.282 guariti (+3.878), per un totale di 616.595 casi (+26.831), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 299.191 attualmente positivi, 15.964 (+983) sono ricoverati in ospedale, 1.651 (+115) necessitano di terapia intensiva, mentre 281.576 (+21.636) si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati oggi sono stati 201.452, contro i 198.952 di ieri e i 174.398 dell’altroieri. Ieri, quindi, la percentuale di tamponi positivi su tamponi effettuati era dell’12,56 per cento. Oggi è del 13,31 per cento. Per quanto riguarda le singole Regioni, la più colpita è stata oggi la Lombardia (7.339 nuovi casi), seguita da Campania (3.103), Piemonte (2.585), Veneto (2.109) e Lazio (1.995). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Oggi, dunque, vengono segnati due nuovi record da inizio pandemia: il numero di tamponi (per la prima volta sopra i 200mila) e quello dei nuovi contagiati.

