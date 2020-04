Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Manca sempre meno perché in Italia si passi alla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Mentre all’interno del governo Conte si discute su come regolare questa fase di transizione e convivenza con il virus – dalle regole sui test sierologici alla fantomatica app “Immuni”, fino alle regole sugli incontri con i controversi congiunti e affetti stabili – i dati dell’emergenza continuano a calare, seppur rimanendo gravi. L’ultimo bollettino parla di 105.205 persone attualmente positive, 27.359 morti e 68.941 guariti per un totale di 201.505 casi totali. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, giovedì 30 aprile 2020:

Ore 8,05 – Salvini: “Governo elimini l’autocertificazione”. La Lega chiederà al governo l’eliminazione dell’autocertificazione per uscire di casa. “Gli italiani in questi 50 giorni – spiega Matteo Salvini intervistato da Telelombardia – hanno dimostrato di meritare fiducia. Solo il 3% delle persone fermate ai controlli è stata sanzionata. È ora di restituire la fiducia agli italiani eliminando l’autocertificazione e liberando le forze dell’ordine da questo impegno perché tornino al loro lavoro”.

Ore 6,00 – La Calabria riapre bar e ristoranti all’aperto – Poco dopo le 22 di ieri sera, la governatrice della Calabria Jole Santelli ha firmato un’ordinanza che permette per oggi la riapertura di bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, agriturismo con tavoli all’aperto. Si tratta di una vera e propria sfida al governo e all’ultimo Dpcm che dal 4 maggio permette la riapertura di bar e ristoranti ma solo per l’asporto. Il servizio ai tavoli, infatti, non sarà possibile prima di giugno: una disposizione che è stata ignorata dalla governatrice della Calabria, la quale ha deciso che bar, pasticcerie, agriturismi, ristoranti e pizzerie potranno fare servizio ai tavoli purché all’aperto e nel rispetto di alcune misure “anti-contagio”: dalla distanza di sicurezza alla sanificazione dei locali fino all’obbligo di indossare le mascherine per i dipendenti. Nell’ordinanza, inoltre, vengono riaperti i mercati all’aperto, torna anche la vendita ambulante e inoltre saranno consentiti gli spostamenti “all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali” e quelli per “raggiungere le imbarcazioni di proprietà”. L’ordinanza prevede “misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale. Tutte parlano il linguaggio della fiducia. Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo” ha commentato la Santelli in una nota. L’ordinanza, tuttavia, non convince né gli amministratori locali, anche quelli di centrodestra, né i titolari delle attività che si sono ritrovati spiazzati dalla decisione comunicata con così poco preavviso. E il governo potrebbe impugnare la decisione della Santelli.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione Civile – Il bilancio odierno è di 104.657 attualmente positivi (ieri erano 105.205, -548), 27.682 morti (ieri 27.359, +323) e 71.252 guariti (ieri 68.941, +2.311). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 203.591 (ieri 201.505, +2.086). In isolamento domiciliare ci sono invece 83.652 persone (ieri 83.619, +33); in terapia intensiva ci sono oggi 1.795 pazienti (ieri 1.863, -68); i ricoverati con sintomi sono invece 19.210 (ieri 19.723, -513). I tamponi effettuati oggi sono stati 63.827 (ieri 57.272, quindi oggi 6.555 test effettuati in più). I morti, ieri, erano aumentati di 382, mentre oggi di 323 (qui il bollettino completo).

Maturità, la ministra Azzolina: “L’orale varrà 40 punti e 60 il pregresso” – La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, scioglie gli ultimi dubbi sulla maturità ai tempi del Coronavirus. “L’esame si terrà il 17 giugno e rappresenta la conclusione di un percorso – dice – Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato il percorso di studi di più: quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno. Poi ci sarà la possibilità di far sì che l’esame orale parta da un argomento che non sarà una tesina ma un colloquio su una parte di programma scelta con i loro professori”. (Qui la notizia)

Viceministro Sileri: “Anche gli amici sono affetti stabili” – “Anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare”: lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, durante la trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, su Radio 1. “Andare anche a casa di un amico dal 4 maggio? Sì, se è un amico vero, se non è una scusa. Se io incontrassi un amico caro ora, dopo tre mesi, lo abbraccerei e ci scapperebbe pure una lacrimuccia”. Ma il viceministro sottolinea: “Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un ‘liberi tutti'”. Secondo Sileri è possibile che i casi tornino a crescere dopo l’allentamento del lockdown: “Lo vedremo fra un paio di settimane, ma è molto probabile”. (Qui la notizia)

Deputato della Lega positivo al Coronavirus – Un deputato della Lega, presente in aula lo scorso 24 aprile, è risultato positivo al Coronavirus. “Ieri sera sono stato avvisato dal Questore della Camera di mettermi in quarantena perché martedì scorso in aula, seduto regolarmente al mio posto, ero nelle vicinanze di un collega parlamentare risultato positivo al Covid” ha scritto sul suo profilo Facebook il deputato della Lega Alberto Gusmeroli. (Leggi la notizia completa).

Dybala ancora positivo al Coronavirus – Il calciatore argentino della Juventus Paulo Dybala sarebbe ancora positivo al Covid-19 dopo 40 giorni dalla prima diagnosi. Secondo quanto riporta El Chiringuito de Jugones, il giocatore, che non mostra più sintomi, si sarebbe sottoposto a un quarto tampone che, così come gli altri 3, avrebbe dato ancora esito positivo. A Dybala è stato diagnosticata l’infezione il 21 marzo scorso.

Il piano B del governo per riaprire il 18 maggio – Stretto dalle critiche di maggioranza e opposizione, il premier Conte va avanti per la sua strada. Il presidente del Consiglio, infatti, dopo aver analizzato tabelle e ascoltato tecnici e scienziati si è convinto di aver fatto il possibile, concedendo a 3 milioni di persone di tornare a lavoro, oltre alla possibilità di andare a trovare i propri cari, avendo, così, una maggiore libertà di movimento. L’esecutivo, d’altronde, teme un’ondata di ritorno del contagio che, così come accaduto per l’influenza spagnola del 1918, potrebbe essere addirittura peggiore della prima. Secondo quanto svelato da La Repubblica, però, in queste ore l’esecutivo sta prendendo in considerazione l’idea di anticipare l’apertura di bar, ristoranti e parrucchieri. Una sorta di piano B per sfuggire alle critiche. Le due settimane che vanno dal 4 al 17 maggio vengon considerate una sorta di prova generale. Se la situazione non dovesse precipitare, allora il governo potrebbe anticipare al 18 maggio l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, attualmente fissata per il 1 giugno, in alcune regioni, come ad esempio Sardegna, Basilicata e Molise, dove i contagi hanno quasi raggiunto quota 0. (Leggi la notizia completa).

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche:

1. Ats di Bergamo pagherà 15mila euro una consulenza legale per “accertare le responsabilità” / 2. Ho fatto il test sierologico per il Coronavirus: vi racconto come è andata (di Selvaggia Lucarelli) / 3. Vigevano, tre ragazzi avevano festeggiato Pasqua tra amici contro le restrizioni: ora devono pagare 1200 euro di multa

4. Il sindaco di Messina finge di essere Conte e ordina l’astinenza sessuale ai messinesi | VIDEO / 5. Coronavirus, a Milano c’erano contagiati già a gennaio: 1.200 lombardi positivi prima del “Paziente 1” / 6. Coronavirus, Giovanni Rezza spiega perché il virus potrebbe attenuarsi in estate

7. Coronavirus, aperture scaglionate per Regioni già dal 18 maggio: ecco il piano B di Conte per rispondere alle critiche / 8. Il vero paziente 0, quella RSA chiusa e riaperta dalla Regione, malati lasciati da soli in casa: così è avvenuto il contagio a Brescia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Fase 2, Sileri fa retromarcia sugli amici: “Si può solo se è l’unica persona cara in città” Morti sospette a Villa Torano, indagati per omicidio colposo l'amministratore e il direttore della Rsa Milano, maestra denuncia violenza in casa di un alunno sentita durante lezione online