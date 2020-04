Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Non si placa l’emergenza Coronavirus nel mondo, che ormai ha abbondantemente superato i 3,17 milioni di casi totali e le 224mila vittime. La maggior parte di questi (1 milione di casi e 60mila morti) sono stati rilevati negli Stati Uniti, che si confermano il più tragico epicentro del virus. Nel frattempo la Svezia, che non ha mai ordinato il lockdown ma ha imposto da subito – fidandosi dei suoi cittadini – forme di convivenza con il Covid, strappa i complimenti dell’Oms che la indicano come “un esempio virtuoso da seguire”. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, mercoledì 30 aprile 2020:

Ore 06.30 – Usa, Florida inizierà a riaprire dal 4 maggio – Il governatore Ron DeSantis ha annunciato che la Florida inizierà a riaprire dal 4 maggio, dopo le limitazioni imposte per la pandemia di Covid-19. Dall’allentamento delle restrizioni sono escluse le contee di Miami-Dade, Broward e Palm Beach, come riporta la Cnn. “La Florida fa un passo, piccolo, ponderato e basato sulla consulenza con alcuni dei nostri più grandi medici verso un futuro più utile”, ha annunciato il governatore, assicurando di “rimettere in piedi” il suo stato con un approccio “sicuro, intelligente e graduale”.

Ore 06.00 – Altri 2.502 morti negli Usa in 24 ore – Negli Stati Uniti sono stati registrati altri 2.502 morti in 24 ore per il Coronavirus. Emerge dall’ultimo aggiornamento di John Hopkins University che segnala una nuova impennata di decessi dopo due giorni di frenata, domenica e lunedì. Il bilancio dei morti è salito ad almeno 60.853 mentre i contagi sono oltre un milione

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms: “Svezia caso negativo? Potrebbe fare da esempio a tutti” – “La gente pensa che la Svezia non abbia fatto nulla, non potrebbe essere più falso”: lo ha detto in conferenza stampa il capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità, Mike Ryan. “La Svezia ha messo in atto misure di salute pubblica molto forti. Quello che hanno fatto di diverso è che si sono basati su un rapporto di fiducia con la cittadinanza”. Secondo Ryan, gli svedesi sono passati direttamente alla fase di convivenza con il virus: “Se dobbiamo arrivare a un nuovo modello di vita di ritorno alla società senza nuovi lockdown, penso che la Svezia possa essere un esempio da seguire”. Insomma, in Svezia “stanno capendo come convivere con il virus in tempo reale, il loro modello è un strategia forte di controllo e una forte fiducia e collaborazione da parte della comunità. Vedremo se sarà un modello di pieno successo o meno”. A oggi, i casi di Coronavirus in Svezia sono 20.302, mentre i morti sono 2.462. Sono guariti 1.005 pazienti.

Usa: Pil si contrae del 4,8% nel I trimestre, più di attese – L’economia Usa si è contratta del 4,8 per cento nel primo trimestre a livello congiunturale, dopo il +2,1 per cento del quarto trimestre del 2019. Gli analisti si aspettavano un calo del 4 per cento. Si tratta dal primo arretramento del Pil Usa da sei anni a questa parte e del peggior risultato dal 2009. Nel secondo trimestre gli esperti si aspettano una contrazione molto maggiore a causa dell’inizio a pieno regime dei lockdown. L’indice dei prezzi Pce è cresciuto dell’1,6 per cento rispetto all’1,4 per cento messo a segno nel quarto trimestre del 2019. Escluse le spese per beni alimentari ed energia, l’indice Pce è aumentato a +1,8 per cento, in rialzo dal +1,3 per cento dei precedenti tre mesi. Le spese per consumi, che pesano i due terzi del Pil Usa, sono diminuite del 7,6 per cento dal +1,8 per cento del quarto trimestre e contro un atteso -3,5 per cento.

Londra, è nato il figlio di Boris Johnson – Il premier ha annunciato la nascita del suo sesto figlio, il primo dalla compagna Carrie Symonds. Sia la madre che il piccolo stanno bene, ha fatto sapere il portavoce di Downing Street.

“I bambini non contagiano, abbraccino i nonni” – In Svizzera, dove il governo sta cominciando ad allentare il lockdown, le autorità affermano che i bambini sotto l’età di 10 anni possono abbracciare i loro nonni perché non contagiosi. Il responsabile dipartimento malattie infettive del ministero della Sanità, infatti, ha dichiarato che gli scienziati sono arrivati alla conclusione che i ragazzini non trasmettono il virus. “Sarebbe sbagliato proibire ai nonni, che stanno già soffrendo per questa situazione, di essere abbracciati dai loro nipoti quando si sa che i bambini non sono contagiosi”.

Onu proporrà tregua umanitaria globale – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiederà che venga osservata una “tregua umanitaria” di 90 giorni nei conflitti del mondo intero, colpito dalla pandemia di Coronavirus. È quanto risulta da una bozza di risoluzione anticipata dall’agenzia France Press.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

