Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’emergenza Coronavirus in Italia sta per compiere il fatidico passaggio verso la “Fase due” dopo la firma dell’ultimo Dpcm da parte dell’esecutivo. Eppure, il primo ministro Giuseppe Conte e gli stessi scienziati dell’Istituto Superiore di Sanità invitano alla calma perché “il rischio di contagio di ritorno è molto concreto”, come dichiarato dal premier al termine di un incontro in prefettura a Lodi, uno dei primi comuni chiusi per l’emergenza il 24 febbraio scorso. Intanto, è di 105.205 persone attualmente positive, 27.359 morti e 68.941 guariti per un totale di 201.505 casi il bilancio aggiornato dell’epidemia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile martedì 28 aprile. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, mercoledì 29 aprile 2020:

Ore 14,50 – È morto Germano Celant, padre dell’Arte Povera – Germano Celant è morto oggi all’età di 80 anni, al San Raffaele di Milano, a causa di complicazione causate dal Coronavirus. Con lui scompare una pagina importantissima della storia dell’arte italiana. Il critico d’arte genovese aveva infatti per primo coniato la definizione di Arte Povera, riferendosi al movimento artistico basato sulla riappropriazione del rapporto tra l’uomo e la natura e sull’uso di materiale di recupero in netta opposizione all’arte patinata che si stava affermando alla fine degli anni Sessanta. A Celant si deve il merito di aver fatto conoscere in Italia la conceptual art americana e di aver esportato negli Stati Uniti l’Arte Povera. Senior curator al Guggenheim, nel 1994 realizzò per il famoso museo la mostra Italian Metamorphosis 1943-1968. Negli anni Novanta divenne tra i più noti curatori del mondo e fu nominato direttore della 47esima Biennale di Venezia.

Ore 14,15 – Viceministro Sileri: “Anche gli amici sono affetti stabili” – “Anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare”: lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, durante la trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, su Radio 1. “Andare anche a casa di un amico dal 4 maggio? Sì, se è un amico vero, se non è una scusa. Se io incontrassi un amico caro ora, dopo tre mesi, lo abbraccerei e ci scapperebbe pure una lacrimuccia”. Ma il viceministro sottolinea: “Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un ‘liberi tutti'”. Secondo Sileri è possibile che i casi tornino a crescere dopo l’allentamento del lockdown: “Lo vedremo fra un paio di settimane, ma è molto probabile”. (Qui la notizia)

Ore 13 – Salvini, spero Rom arrestati in carcere a vita – “I quattro Rom arrestati spero che stiano in galera fino alla fine dei loro giorni. Noi cercheremo di fare il possibile per stare insieme a quella famiglia, che contatterò personalmente”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a 7gold, parlando dell’assassinio dell’agente di polizia Pasquale Apicella a Napoli.

Ore 12,20 – Da 3 giorni nessun nuovo caso in Basilicata – Per il terzo giorno consecutivo non sono registrati nuovi casi di contagio da Coronavirus in Basilicata. La task force della Regione, infatti, ha comunicato che nella giornata di ieri sono stati effettuati 442 test e tutti sono risultati negativi. Attualmente i positivi sono 193, a cui vanno aggiunte “25 persone decedute e 147 guarite”. I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 55, mentre i cittadini in isolamento sono 138.

Ore 12,00 – Il bollettino dello Spallanzani – I pazienti affetti da Coronavirus ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma sono 105. Di questi, 17 sono in condizioni più serie e necessitano di supporto respiratorio. È quanto si legge nel consueto bollettino quotidiano diffuso dal nosocomio romano, specializzato nella cura delle malattie infettive. Nel comunicato, inoltre, si sottolinea che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 375”.

Ore 11,00 – Deputato della Lega positivo al Coronavirus – Un deputato della Lega, presente in aula lo scorso 24 aprile, è risultato positivo al Coronavirus. “Ieri sera sono stato avvisato dal Questore della Camera di mettermi in quarantena perché martedì scorso in aula, seduto regolarmente al mio posto, ero nelle vicinanze di un collega parlamentare risultato positivo al Covid” ha scritto sul suo profilo Facebook il deputato della Lega Alberto Gusmeroli. (Leggi la notizia completa).

Ore 9,00 – Dybala ancora positivo al Coronavirus – Il calciatore argentino della Juventus Paulo Dybala sarebbe ancora positivo al Covid-19 dopo 40 giorni dalla prima diagnosi. Secondo quanto riporta El Chiringuito de Jugones, il giocatore, che non mostra più sintomi, si sarebbe sottoposto a un quarto tampone che, così come gli altri 3, avrebbe dato ancora esito positivo. A Dybala è stato diagnosticata l’infezione il 21 marzo scorso.

Ore 8,00 – Spadafora: sentiero ripresa calcio sempre più stretto – “Vedo il sentiero per la ripresa del campionato sempre più stretto”: lo ha dichiarato il ministro delle Politiche giovanili e per lo sport Vincenzo Spadafora nel corso della trasmissione d’approfondimento di La7 Omnibus. Spadafora poi ha aggiunto: “Penso che la prossima riunione della Lega Serie A potrebbe riservare una sorpresa: la maggioranza dei club potrebbe chiederci di sospendere questa stagione e prepararsi nel migliore dei modi al prossimo campionato”.

Ore 7,00 – Le novità sull’autocertificazione per la fase 2 – Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, il modulo dell’autocertificazione, necessario per gli spostamenti durante l’emergenza Coronavirus, non dovrebbe cambiare per la fase 2, quella in cui sono previsti anche gli incontri con i congiunti. Per motivi di privacy, infatti, i nomi dei congiunti che si vanno a trovare non dovranno essere indicati e la polizia non potrà richiederli, motivo per cui non c’è bisogno di formulare un nuovo modulo. (Leggi la notizia completa).

Ore 6,00 – Il piano B del governo per riaprire il 18 maggio – Stretto dalle critiche di maggioranza e opposizione, il premier Conte va avanti per la sua strada. Il presidente del Consiglio, infatti, dopo aver analizzato tabelle e ascoltato tecnici e scienziati si è convinto di aver fatto il possibile, concedendo a 3 milioni di persone di tornare a lavoro, oltre alla possibilità di andare a trovare i propri cari, avendo, così, una maggiore libertà di movimento. L’esecutivo, d’altronde, teme un’ondata di ritorno del contagio che, così come accaduto per l’influenza spagnola del 1918, potrebbe essere addirittura peggiore della prima. Secondo quanto svelato da La Repubblica, però, in queste ore l’esecutivo sta prendendo in considerazione l’idea di anticipare l’apertura di bar, ristoranti e parrucchieri. Una sorta di piano B per sfuggire alle critiche. Le due settimane che vanno dal 4 al 17 maggio vengon considerate una sorta di prova generale. Se la situazione non dovesse precipitare, allora il governo potrebbe anticipare al 18 maggio l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, attualmente fissata per il 1 giugno, in alcune regioni, come ad esempio Sardegna, Basilicata e Molise, dove i contagi hanno quasi raggiunto quota 0. (Leggi la notizia completa).

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Conte: “Rischio di contagio di ritorno molto concreto” – “Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto. Questa è la ragione che ci spinge ad un allentamento delle misure, ma con prudenza”: sono le parole che il premier Giuseppe Conte ha pronunciato al termine di un incontro in prefettura a Lodi. “Avvieremo il metodo dei rubinetti ovvero una sorta di algoritmo matematico che ci consentirà di tenere sempre sotto controllo l’andamento del virus, e se ci saranno ritorni potremo intervenire in modo mirato chiudendo il rubinetto”, ha spiegato il presidente del Consiglio. Sulla Fase 2, inoltre, Conte ha detto che sarà caratterizzata da “un approccio anche più scientifico sul tracciamento dei contatti” che avverrà attraverso l’ormai “app”, che sarà su “base volontaria”, perché “non possiamo obbligare nessuno a scaricarla”. Ancora sul possibile ritorno dei contagi, il premier ha concluso: “Abbiamo visto in altri Paesi cosa significa cambiare strategia. Noi stiamo già affrontando un rischio: dal 4 maggio 4,5 milioni di lavoratori torneranno a lavorare, prenderanno i mezzi pubblici ma anche il mezzo privato può essere un rischio. Le scuole devono rimanere chiuse e non possiamo allentare sulle relazioni sociali: per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. Affrontiamo un rischio calcolato, su base scientifica: il documento dell’Iss è stato alla base delle nostre decisioni, che sono tutte nostre. Le rivendichiamo”.

Le stime del Comitato tecnico scientifico: “Se venisse aperto tutto ci sarebbe nuovo picco con 151mila pazienti in terapia intensiva” – Se tutte le attività di tutta Italia venissero riaperte, il nuovo aumento dei contagi da Coronavirus sarebbe tale che da qui a fine anno verrebbero ricoverate in terapia intensiva 430mila persone, con un picco di 151mila l’8 giugno 2020. Sono i numeri impressionanti contenuti in una stima del Comitato tecnico scientifico, consegnata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella giornata di martedì 28 aprile. Sulla base delle proiezioni degli esperti, già soltanto mantenere le scuole chiuse garantisce che quel picco si abbassi a 110mila (e si sposti all’8 agosto), mentre il totale annuo di posti occupati in rianimazione arriverebbe a 397mila. Nella loro relazione, gli esperti del Comitato hanno immaginato diversi scenari di riapertura e per ognuno di essi hanno provato a stimare il numero di persone che verrebbero ricoverate in terapia intensiva a causa del Covid-19. C’è anche lo scenario in cui vengano riaperte solo le scuole, mantenendo chiuse tutte le altre attività: il picco sarebbe di 7.600 letti in terapia intensiva (ricordiamo che il picco raggiunto nel pieno dell’emergenza, qualche settimana fa, è stato di poco superiore a 4mila) e oltre 48mila ricoveri fino alla fine dell’anno. È proprio sulla base di questo documento del Comitato tecnico scientifico, che presenta ben 46 ipotesi legate alle riaperture, che il premier ha firmato poi l’ultimo Dpcm che regola l’inizio della Fase 2 dal 4 maggio prossimo (Qui tutti i dettagli).

Conte a una giornalista di TPI: “Se avrà responsabilità di governo, scriverà lei decreti migliori”. “Se un domani avrà responsabilità di governo, scriverà lei i decreti e assumerà lei le decisioni”. Così ha risposto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla giornalista di TPI Francesca Nava, che lo stava incalzando sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. Il premier era proprio a Bergamo, in Prefettura, dove stava rispondendo ai cronisti, quando si è spazientito di fronte all’insistenza delle domande. Qui il video. La replica nell’editoriale di Francesca Nava: No Conte, i giornalisti fanno domande, criticano e controllano, non devono “scrivere decreti meglio dei suoi”

Il bollettino dello Spallanzani di martedì 27 aprile – Sono 112 i pazienti ricoverati per Covid-19 all’ospedale Spallanzani di Roma. Di questi, 17 sono in condizioni più serie e necessitano di supporto respiratorio. Lo rende noto il nosocomio romano nel consueto bollettino quotidiano in cui è specificato che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 370”.

Arcuri: “Da lunedì 12 milioni di mascherine al giorno” – Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha dichiarato che “a partire da lunedì saranno distribuite 12 milioni di mascherine al giorno. Tre volte l’attuale fornitura che è superiore alla richiesta. E da giugno ne potremo distribuire 18 milioni, da luglio 25 milioni. A settembre potremo distribuirne almeno 30 milioni al giorno, undici volte di quelle che facevamo all’inizio dell’emergenza”. Arcuri, poi, ha specificato di aver “emanato un’ordinanza che ha fissato il prezzo massimo di vendita al consumo di mascherine nell’esclusivo interesse del cittadino”.

A Nembro 0 decessi in 7 giorni – Zero decessi e quattro bambini nati nell’ultima settimana. Sono i numeri registrati a Nembro, cittadina in provincia di Bergamo e vero e proprio focolaio della Lombardia. “Non possiamo ovviamente pensare di essere tornati alla normalità – ha dichiarato il sindaco Claudio Cancelli martedì 27 aprile – Sappiamo che ci sono ancora persone ammalate e quindi non dobbiamo pensare di essere usciti dall’emergenza. Per questo continueremo ad impegnarci con l’aiuto di tutti”.

