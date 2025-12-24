Vigilia di Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre

Oggi, Vigilia di Natale, i supermercati sono aperti o chiusi in Italia? Sono giornate molto piene e frenetiche, alla ricerca degli ultimi regali o degli ingredienti per preparare il Cenone e il pranzo di Natale. Dunque è frequente rendersi conto all’ultimo momento di aver dimenticato qualcosa di essenziale. Per evitare inconvenienti, è utile sapere quali supermercati rimarranno aperti durante le festività natalizie e con quali orari.

C’è da dire innanzitutto che ogni catena e ogni singola amministrazione regionale può scegliere autonomamente cosa fare in queste ricorrenze. E quindi decidere se tenere aperti o chiusi i propri punti vendita. Il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato o negozio di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo.

Proviamo comunque a fare un po’ il punto della situazione per quanto riguarda la Vigilia di Natale, 24 dicembre. Di base, il 24 dicembre i supermercati osservano l’orario tradizionale. Alcuni, come Aldi, prevedono delle chiusure anticipate, per mettere ai propri dipendenti di arrivare a casa in tempo e godersi il Cenone in famiglia. Coop, Conad, Carrefour e Pam garantiranno il servizio per tutta la giornata del 24 dicembre. Aperti regolarmente alla Vigilia di Natale anche i supermercati MD. Insomma, tutte le principali catene saranno aperte alla Vigilia, per mettere a tutti di fare una grossa spesa non solo il Cenone, ma anche perché 25 dicembre (Natale) e 26 saranno altri due giornate festive. Anche Esselunga sarà aperto il 24. Bennet sarà regolarmente con le serrande alzate fino alle 20, mentre Coop dovrebbe chiudere intorno alle 19. Lidl ha annunciato chiusure anticipate alle 18.00 per il 24 dicembre. Aperti anche i centri commerciali, che potrebbero chiudere in anticipo alle ore 20.00. Insomma, per la Vigilai di Natale ci saranno aperture diffuse ma in molti casi con orario ridotto e chiusura anticipata. Consultate il vostro punto vendita di fiducia per avere la situazione nel dettaglio. Domani, 25 dicembre, giorno di Natale invece saranno quasi tutti i negozi e i supermercati chiusi.