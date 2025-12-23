Icona app
Cronaca
Cronaca

Il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato: “Buonasera a tutti” | VIDEO

Il video diventa virale sul web

di Niccolò Di Francesco
È diventato virale sul web un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato, che mostra due banditi, i quali, prima di svaligiare il negozio, si sono presentati salutando. Il filmato, infatti, inizia con l’arrivo dei due rapinatori che esclamano: “Buonasera a tutti”. La vicenda è avvenuta lo scorso sabato in un supermercato di Cerignola, in Puglia. I banditi, dopo aver minacciato il personale, intimando di consegnare l’incasso della giornata, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
