È diventato virale sul web un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato, che mostra due banditi, i quali, prima di svaligiare il negozio, si sono presentati salutando. Il filmato, infatti, inizia con l’arrivo dei due rapinatori che esclamano: “Buonasera a tutti”. La vicenda è avvenuta lo scorso sabato in un supermercato di Cerignola, in Puglia. I banditi, dopo aver minacciato il personale, intimando di consegnare l’incasso della giornata, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Rapina in un supermercato a Cerignola che inizia con un “Buonasera a tutti”, siamo unici al mondo niente da dire pic.twitter.com/jQSJblY9Ht — niko (@passarellismoo) December 21, 2025