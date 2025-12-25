Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre

Oggi, Natale 2025, i supermercati e i negozi sono aperti o chiusi oggi in Italia, 25 dicembre? Natale è una delle feste più importanti per i cattolici e in generale per tutti un’occasione per rilassarsi e stare in compagnia di parenti e amici. Celebriamo infatti la venuta del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Se proprio all’ultimo minuto vi siete accorti che vi manca il pane o qualche ingrediente fondamentale per il pranzo di Natale, siete nel posto giusto. Ve lo diciamo subito: oggi è Natale anche per chi lavora nei negozi e nei supermercati, per cui sarà molto difficile trovare qualcosa di aperto.

Tanti supermercati infatti hanno deciso di aprire nella giornata di ieri, 24 dicembre, Vigilia, anche se spesso con orario ridotto. Oggi invece è quasi tutto chiuso. In ogni caso il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato o negozio di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo. D’altronde ogni catena ha la massima autonomia in queste decisioni.

Molti imprenditori e catene della grande distribuzione decidono dunque di concedere il Natale libero (e per lo più anche Santo Stefano) ai propri dipendenti. Rimarranno chiusi il 25 dicembre i negozi Aldi, Carrefour, Esselunga, Iper, Coop, Lidl, MD, Pam. Le aperture di qualche punto vendita, per esempio Conad, Carrefour o Coop, saranno davvero sporadiche, per cui il consiglio è di verificare direttamente con il supermercato di vostro interesse. In molti casi le chiusure saranno confermate anche per il 26, con qualche apertura a orario ridotto.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava e pretende orari e abitudini diverse dagli altri bambini: “Non collabora”
Cronaca / Nuova pista sulla scomparsa di Mirella Gregori: “C’è l’identikit di un uomo”
Cronaca / Vigilia di Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava e pretende orari e abitudini diverse dagli altri bambini: “Non collabora”
Cronaca / Nuova pista sulla scomparsa di Mirella Gregori: “C’è l’identikit di un uomo”
Cronaca / Vigilia di Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre
Cronaca / Il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato: "Buonasera a tutti"
Cronaca / Famiglia nel bosco, i giudici: “Verificare lo stato psichico dei genitori”
Cronaca / Fabrizio Corona in procura per il caso Signorini: “Ho fatto i nomi, sul suo cellulare c’è Sodoma e Gomorra”
Cronaca / All’aeroporto di Roma Fiumicino presentata l’opera “Apparato Circolatorio” dell’artista Jago
Cronaca / Famiglia bosco, i tre bambini “non hanno mai fatto una visita da pediatra”
Cronaca / Delitto di Garlasco, spunta l'impronta insanguinata di una scarpa
Cronaca / FS, Puglia: in mostra a Bari Centrale l’installazione di “Pensiero Binario”
Ricerca