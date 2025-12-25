Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre

Oggi, Natale 2025, i supermercati e i negozi sono aperti o chiusi oggi in Italia, 25 dicembre? Natale è una delle feste più importanti per i cattolici e in generale per tutti un’occasione per rilassarsi e stare in compagnia di parenti e amici. Celebriamo infatti la venuta del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Se proprio all’ultimo minuto vi siete accorti che vi manca il pane o qualche ingrediente fondamentale per il pranzo di Natale, siete nel posto giusto. Ve lo diciamo subito: oggi è Natale anche per chi lavora nei negozi e nei supermercati, per cui sarà molto difficile trovare qualcosa di aperto.

Tanti supermercati infatti hanno deciso di aprire nella giornata di ieri, 24 dicembre, Vigilia, anche se spesso con orario ridotto. Oggi invece è quasi tutto chiuso. In ogni caso il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato o negozio di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo. D’altronde ogni catena ha la massima autonomia in queste decisioni.

Molti imprenditori e catene della grande distribuzione decidono dunque di concedere il Natale libero (e per lo più anche Santo Stefano) ai propri dipendenti. Rimarranno chiusi il 25 dicembre i negozi Aldi, Carrefour, Esselunga, Iper, Coop, Lidl, MD, Pam. Le aperture di qualche punto vendita, per esempio Conad, Carrefour o Coop, saranno davvero sporadiche, per cui il consiglio è di verificare direttamente con il supermercato di vostro interesse. In molti casi le chiusure saranno confermate anche per il 26, con qualche apertura a orario ridotto.