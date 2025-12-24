Icona app
Cronaca

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava e pretende orari e abitudini diverse dagli altri bambini: “Non collabora”

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Credit: Screenshot da "La Vita in Diretta", in onda su Rai 1

Nel provvedimento del tribunale per i minorenni si sottolinea l’intransigenza della madre

di Niccolò Di Francesco
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, non collaborano con i servizi sociali. In particolar modo è la donna è essere intransigente pretendendo per i propri figli anche abitudini e orari diversi dagli altri bambini ospiti della casa-famiglia dove attualmente si trovano i tre minori. È quanto scritto nel provvedimento attraverso il quale è stato rigettato il ricorso dei due contro la sospensione della responsabilità genitoriale. Secondo Cecilia Angrisano, presidente del tribunale per i minorenni, i due non sarebbero disponibili a scendere a negoziati.

Di esempi, in tal senso, ve ne sarebbero tanti. Dal rifiuto del sondino gastrico durante il ricovero dei bambini per intossicazione da funghi “verosimilmente perché fatto di silicone o poliuretano” al divieto di utilizzare antibiotici per la figlia più piccola, affetta da una seria bronchite con broncospasmo. La donna, inoltre, dal suo ingresso nella casa-famiglia, circa un mese, non si sarebbe mai fatta la doccia e mai lavata. “La madre pretende che vengano mantenute dai figli abitudini e orari difformi dalle regole che disciplinano la vita degli altri minori ospiti della comunità” scrive ancora Cecilia Angrisano. La decisione di accettare una nuova casa non convince appieno i giudici: “Rimane incerta la determinazione dei genitori a stabilizzarsi nella nuova abitazione, considerato che già in passato hanno presto abbandonato altra abitazione messa loro a disposizione”. Gli stessi figli, inoltre, mostrano difficoltà nell’interagire con gli altri bambini della comunità: “Si denota imbarazzo e diffidenza. Il disagio maggiore si può osservare quando si attivano fra loro confronti sia per le proprie esperienze personali che per le proprie competenze”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca