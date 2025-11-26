Catherine Louise Birmingham un anno fa scappò a Bologna con i tre figli: è l’ultima rivelazione in ordine di tempo sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco. A riportare la notizia è il quotidiano Il Centro, secondo cui la donna per un periodo fece perdere le sue tracce a investigatori e assistenti sociali che si occupavano del caso per il timore che i suoi figli venissero allontanati, proprio quello che è successo di recente. Sulla vicenda venne aperto anche un fascicolo giudiziario, che ripercorre, passo dopo passo, la fuga della donna. L’unico a rimanere nel casale nel bosco era Nathan Trevallion, marito della donna e papà dei tre bambini, che coprì la moglie dando false notizie agli investigatori.

In un’occasione, infatti, l’uomo raccontò che la donna era tornata in Inghilterra. A metà novembre, invece, era stata la stessa Catherine a mettersi in contatto con i carabinieri affermando che non avrebbe “rivelato assolutamente la posizione”. Questo a causa della “minaccia che ci portino via i nostri figli”. A inizio dicembre, poi, un avvocato consigliò alla famiglia di “non nascondersi alle istituzioni”. Il giorno di Natale, quindi, Catherine scrisse di nuovo ai carabinieri, questa volta rivelando la sua posizione: Valsamoggia, Bologna.