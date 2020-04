Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Continua la pandemia da Coronavirus nel mondo, che nella giornata di ieri ha superato i 3 milioni di casi totali, con oltre 214mila decessi. La maggior parte di questi sono stati rilevati negli Stati Uniti, che si confermano il più tragico epicentro del virus con oltre 2mila morti in un solo giorno: un aumento che porta il bilancio delle vittime a 58mila persone. Ma Trump promette che “presto in Usa si effettueranno 5 milioni di test al giorno” e che “il numero di contagi arriverà a zero”, proprio nel giorno in cui i pazienti infetti sono diventati un milione. La Germania, intanto, ha registrato un peggioramento del tasso di contagio dopo l’allentamento delle misure di contenimento. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, martedì 29 aprile 2020:

Ore 6,00 – Usa, il virologo Fauci avverte: “Prepararsi al ritorno del Covid” – Secondo Anthony Fauci, virologo che fa parte della task force della Casa Bianca per il contrasto all’epidemia del Coronavirus, per gli Usa si profilano “un cattivo inverno e un cattivo autunno”. Fauci, infatti, si è detto convinto che in autunno vi sarà una seconda ondata del contagio, che potrebbe essere ancora più virulenta della prima. Ecco perché gli Stati Uniti a suo parere devono predisporre misure adeguate per non farsi trovare impreparati. Intanto, negli Usa è bufera sul vicepresidente Mike Pence, che è recato in visita in un ospedale senza indossare la mascherina come previsto dalle regole del nosocomio. Pence ha sostenuto che non doveva indossare la mascherina perché è certo di non essere stato contagiato.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Altri 586 morti nel Regno Unito, nuovo rialzo dopo weekend – Sale a quota 586 il numero di morti da Coronavirus censito nei soli ospedali del Regno Unito tra il 27 e il 28 aprile, dopo il calo segnato nei giorni precedenti da 360 e 413 decessi, il minino da fine marzo. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, Matt Hancock, nella conferenza stampa di martedì a Downing Street. Il totale dei morti è salito così a 21.678, mentre i contagi si sono avvicinati a 160mila, con curva d’incremento appiattita attorno a 4.000 al giorno. Lo stesso sbalzo si era già registrato fra i numeri degli ultimi fine settimana e quelli dei giorni successivi, dovuto a ritardi nella raccolta dei dati riferiti a sabati e domeniche.

Olimpiadi Tokyo “nel 2021 o dovranno essere annullate” – Per il momento né il CIO né Tokyo 2020 hanno fornito dettagli in merito al costo di posticipazione dei Giochi che, a quanto pare, potrebbe superare i 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro). Già venduti i biglietti per tutte e quattro le cerimonie, apertura e chiusura delle Olimpiadi (23 luglio-8 agosto 2021) e per le stesse delle Paralimpiadi (24 agosto – 5 settembre).

La Francia frena sulla riapertura – “Proteggere, testare, isolare”, questi i tre punti cardine su cui si baserà l’uscita della Francia dal lockdown. “Dobbiamo imparare a proteggerci e a convivere con il Covid 19”, ha detto il premier Édouard Philippe illustrando davanti all’Assemblea nazionale il piano sulla “fase 2” che partirà l’11 maggio, mettendo fine alle misure di rigido confinamento decretate il 17 marzo. Riaprono le attività commerciali, eccetto i bar e i ristoranti. Slitta di fatto la riapertura delle scuole: resteranno chiuse almeno fino al mese di giugno. Il presidente Emmanuel Macron aveva dichiarato, in un primo tempo, che anch’esse avrebbero riaperto progressivamente dall’11 maggio. Il campionato di calcio non riprenderà. Il premier francese ha annunciato al Parlamento che il contenimento ha dato i suoi frutti sottolineando che, secondo uno studio, la misura restrittiva ha evitato quasi 62 mila morti in un solo mese.

Record di sfollati interni nel mondo, timore per Covid-19. Nel mondo sono 50,8 milioni gli “sfollati interni”, costretti a lasciare la propria casa a causa di conflitti, crisi climatica ed altre emergenza. Molti di loro ora rischiano di diventare vittime silenziose della pandemia di Covid-19. Lo riferisce l’Osservatorio internazionale sugli spostamenti interni (Idmc) nel suo rapporto annuale, sottolineando che si tratta di un dato record dal 2012. Nel solo 2019 l’Idmc ha registrato 33,4 milioni di nuovi sfollati, un numero record negli ultimi 7 anni. La maggior parte degli sfollati interni si trova in Siria, Colombia, Repubblica democratica del Congo, Yemen e Afghanistan. Del totale, 45 milioni si sono spostati a causa di violenze e altri 5 milioni dopo disastri naturali, quali terremoti e alluvioni. Gli sfollati sono una categoria di popolazione già particolarmente vulnerabile che ora è maggiormente a rischio a causa della crisi sanitaria.

Germania: misure allentate, epidemia riprende – In Germania, subito dopo l’allentamento delle misure di contenimento, l’epidemia di Coronavirus ha ripreso forza. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute, infatti, il tasso di contagio è risalito a 1, ovvero ogni persona infetta ne contagia un’altra. Prima di risalire il tasso di contagiosità era sceso fino a 0,7. (Leggi la notizia completa).

L’università di Oxford annuncia: “Vaccino sarà pronto a settembre” – Secondo i ricercatori dell’università di Oxford, il vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere pronto a settembre con milioni di dosi pronte in autunno. È quanto dichiarato da Vincent Munster al Times. Secondo il ricercatore, infatti, la sperimentazione sulle scimmie è andata a buon fine. “I macachi sono quanto di più vicino agli uomini possa esistere” precisa il ricercatore, motivo per cui i ricercatori si attendono che l’immunità ottenuta nei test sulle scimmie venga confermata anche in quelli sugli uomini. (Leggi la notizia completa).

Leggi anche:

1. Coronavirus, Conte a una giornalista di TPI: “Se avrà responsabilità di governo, scriverà lei decreti migliori” 2. Parenti sì, fidanzati no. Un governo può decidere per legge una gerarchia degli affetti 3. Così è potuto uscire dal carcere 41 bis il boss Pasquale Zagaria: il documento 4. Al Governo è mancato il coraggio di dire che la Lombardia deve riaprire per ultima (di F. Salamida)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Coronavirus, l'allarme di alcuni scienziati: "Non si troverà il vaccino" “Il Coronavirus tornerà ogni anno, come l’influenza” Nel 2019 spesi duemila miliardi di dollari in armi, le Ong: "Dirottare 10 per cento alla Sanità"