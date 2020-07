Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 246.118 persone, provocando 35.112 morti. Il trend dei contagi sembra in flessione – gli attualmente positivi sono 12.581 – mentre la situazione resta allarmante in particolare negli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 28 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Migranti, fuga di massa a porto Empedocle, in arrivo navi quarantena – Rintracciati in 125 quelli scappati ieri da Caltanissetta, erano fuggiti in 184. Il Viminale rassicura: ritrovati gran parte dei fuggiti. Lamorgese: in arrivo militari di Strade sicure per gli hot spot e nave-quarantena. Nuovi sbarchi a Lampedusa. Alarm Phone: in 140 attendono soccorsi.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Viminale: migranti, situazione sotto controllo ma invieremo militari in Sicilia – “Dal punto di vista sanitario, la situazione è sotto controllo: tutti i test sierologici sono risultati negativi e cosi i tamponi fin qui eseguiti sui migranti, sia a Porto Empedocle sia a Lampedusa, grazie all’impegno profuso dalla Regione Siciliana”. Lo rende noto il Viminale dopo il colloquio telefonico tra la ministra Lamorgese e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. “Al fine di rafforzare l’attività di controllo” delle strutture di accoglienza per migranti, “a breve verrà inviato personale militare dell’operazione ‘Strade sicure’.

Il bollettino del 27 luglio – Sono in calo i nuovi casi di Coronavirus in Italia: il bollettino del ministero della Salute di ieri (lunedì 27 luglio) ha registrato 170 nuovi casi rispetto al giorno precedente e 5 morti. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.286. Il totale delle vittime nel nostro Paese sale a 35.112. Gli attualmente positivi sono 12.581.

Salvini: “Saluto con il gomito è la fine, io stringo la mano” – “Il saluto con il gomito è la fine della specie umana. Se uno allunga la mano, mi autodenuncio, commetto un reato e gliela stringo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Senato al dibattito “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti”.

Studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente – È uno degli argomenti più dibattuti in Italia, in vista della possibile riapertura delle scuole a settembre: è sicuro far riprendere le lezioni e far tornare gli studenti in classe o bambini e ragazzi rischiano di contagiarsi a vicenda facendo poi scoppiare nuovi focolai di Coronavirus una volta rientrati a casa dalle loro famiglie? Uno studio pubblicato su Science sembra tranquillizzare amministratori e genitori, visto che da quanto risulta in alcuni dei Paesi che hanno già riaperto le scuole, i bambini più piccoli si infettano raramente e altrettanto sporadicamente riescono a portare il Covid-19 in casa, infettando i familiari. Leggi la notizia.

Camici in Lombardia, Fontana in Consiglio: “Contro di me polemiche sterili” – Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è arrivato questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale, dove ha tenuto un intervento sul lavoro fatto in questi mesi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: l’occasione, tuttavia, è servita soprattutto al presidente della Regione per chiarire la sua posizione nell’inchiesta sul caso camici, nella quale risulta indagato per frode in pubbliche forniture. “Da Aria Spa (la centrale acquisti della Regione, ndr) – ha detto Fontana – sono state rispettate le regole dettate dall’emergenza. Qui tutti i dettagli.

Vaccino di Oxford in farmacia da gennaio. Il prezzo? 2-3 euro – Arrivano importanti novità sul vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e l’italiana Irbm di Pomezia: il siero verrà molto probabilmente messo in commercio a partire da gennaio 2021. A prevederlo, in un’intervista rilasciata a Libero, è Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia, che ricorda che la sperimentazione del vaccino ha raggiunto la fase 3 con ottimi risultati: “La risposta immunitaria è stata promettente e non si sono evidenziate controindicazioni significative”. Leggi la notizia.

