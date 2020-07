Caso camici Lombardia, Fontana in Consiglio regionale sulla donazione

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è atteso questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale, dove farà un intervento sul lavoro fatto in questi mesi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: l’occasione, tuttavia, servirà soprattutto al presidente della Regione per chiarire la sua posizione nell’inchiesta sul caso camici, nella quale risulta indagato per frode in pubbliche forniture. Al centro del dibattito c’è la vendita – poi trasformata in donazione – di 75mila camici e 7mila set sanitari (per un totale di 513mila euro) da parte della società Dama Spa (riconducibile alla moglie di Fontana, Roberta, e al cognato Andrea Dini). Un caso sollevato da un servizio di Report e anticipato da Il Fatto Quotidiano a inizio giugno.

Mentre le opposizioni in Consiglio regionale hanno già annunciato una mozione di sfiducia, che però potrà essere votata non prima di 40 giorni, Fontana dovrà spiegare anche perché – formalmente – non c’è alcuna delibera regionale che accetti la trasformazione della fornitura dei camici in donazione, comunicata in una mail del 20 maggio dalla Dama Spa. E’ questa l’ultima scoperta dei pm della procura di Milano, che stanno indagando sul caso camici: la centrale acquisti regionale Aria, diretta da Filippo Bongiovanni, non ha mai ricevuto la delibera. Di conseguenza, ancora oggi, la fornitura dei camici ha un valore legale e vincolerebbe Dini a fornire alla Regione anche i 25mila camici non ancora consegnati.

Fontana dovrà inoltre giustificare il bonifico da 250mila euro partito il 19 maggio scorso da un suo conto in Svizzera (dove ha creato un fondo da 5,3 milioni, tramite due trust, intestato alla madre Maria Giovanna Brunella, dentista, morta a 92 anni nel 2015) e indirizzato proprio alla società Dama. Il bonifico è stato poi bloccato in base alla normativa antiriciclaggio, perché non c’erano una causale o una prestazione coerenti con il bonifico e perché il versamento era disposto da un soggetto “sensibile” a causa del suo incarico da presidente della Regione Lombardia. Così l’11 giugno Fontana ha annullato il bonifico.

