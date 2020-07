Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 246.118 persone, provocando 35.107 morti. Gli attualmente positivi sono 12.565. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 27 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Crisanti: “Possibile nuova crisi già a fine agosto” – “Viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto”. A lanciare l’allarme è Andrea Crisanti, virologo e professore di Microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista al Messaggero. Crisanti ha anche parlato della differenza tra la situazione italiana, con pochi casi di contagio giornalieri, e quella di Paesi come Francia e Spagna. “Forse non stiamo facendo i tamponi alle persone giuste. I casi in Paesi simili al nostro, come Spagna e Francia, ma anche in Germania, sono in aumento e non credo che l’Italia stia facendo nulla di speciale. C’è quindi da capire perché noi no. Può essere che non cerchiamo abbastanza. Non dico che non si debbano vedere spiragli di speranza, ma agli italiani dico di prendere in considerazione che il pericolo non è passato e di regolarsi di conseguenza”.

“La movida è il luogo dove c’è una concentrazione di persone con molti contatti, anche non protetti: è quindi il posto giusto per vedere se ci sono persone infette che trasmettono il virus”, prosegue Crisanti. “Sono sempre stato d’accordo sui tamponi all’ingresso nel nostro Paese. La priorità è circoscrivere e spegnere tutti i focolai e fare controlli su chi viene da fuori, per evitare reintroduzioni del virus”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Crisanti: “La seconda ondata potrebbe arrivare già a fine agosto” – “Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto”, lo ha detto il professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista al Messaggero. “Prima di tutto, sorge anche qualche dubbio: in Italia abbiamo molti casi in meno degli altri Paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai. Comunque sia, sarebbe utile conoscere le ragioni della differenza dei nostri dati con quelli degli altri Paesi. Detto che anche i nostri 275 casi di oggi non sono pochi”, ha aggiunto Crisanti.

Il bollettino della Protezione civile di oggi – È di 12.565 persone attualmente positive (+123 rispetto a ieri), 198.446 guariti (+126), 35.107 morti (+5) per un totale di 246.118 casi (+255), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 735 (+4), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.786 (+116) e quelli in terapia intensiva sono 44 (+3). Oggi sono stati effettuati 40.526 tamponi, contro i 51.671 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,63 per cento (ieri era 0,53 per cento). Il maggior numero di contagi è ancora una volta in Lombardia (74), seguita da Emilia-Romagna (61), Veneto e Lazio (19). Sono 15 i nuovi casi in Toscana, 14 in Sicilia e 11 in Campania. Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta, e Basilicata hanno registrato zero nuovi contagi. Qui il bollettino.

