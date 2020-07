Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 26 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 26 luglio 2020.

È di 12.565 persone attualmente positive (+123 rispetto a ieri), 198.446 guariti (+126), 35.107 morti (+5) per un totale di 246.118 casi (+255), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 735 (+4), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.786 (+116) e quelli in terapia intensiva sono 44 (+3). Oggi sono stati effettuati 40.526 tamponi, contro i 51.671 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,63 per cento (ieri era 0,53 per cento). Il maggior numero di contagi è ancora una volta in Lombardia (74), seguita da Emilia-Romagna (61), Veneto e Lazio (19). Sono 15 i nuovi casi in Toscana, 14 in Sicilia e 11 in Campania. Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta, e Basilicata hanno registrato zero nuovi contagi.

Leggi anche: 1. Come nasce un focolaio al ristorante: il caso di Savona (in due tavoli diversi) / 2. L’Italia post-Covid si risveglia povera e gli italiani hanno fame: reportage da Brescia / 3. Accordo del Consiglio europeo sul Recovery Fund: all’Italia destinati 209 miliardi. Conte: “Momento storico, difesa dignità dell’Italia”

4. Con il Recovery Fund si condividono obiettivi e rischi: siamo pronti per gli Stati Uniti d’Europa / 5. Il dualismo del virologo Lopalco: in tv richiama alla prudenza, in Puglia (dove è candidato) riapre tutto / 6. Recovery Fund, cosa prevede l’accordo Ue e quanti soldi avrà l’Italia

