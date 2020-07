Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 245.864 persone, provocando 35.102 morti. Gli attualmente positivi sono 12.442. Dopo il picco raggiunto tra marzo e aprile, la diffusione della pandemia in Italia si è attenuata, mentre sono in aumento i casi in molte altre parti del mondo, in particolare nel sud degli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 26 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,15 – Positivo un migrante sbarcato a Pozzallo – Uno dei migranti sbarcati nella serata di ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa, è risultato positivo al test sierologico rapido per individuazione del Covid-19. Ora si attende la conferma con il tampone. Anche l’equipaggio della petroliera sta effettuando il test sierologico e deve comunque attendere l’esito dei tamponi che verranno eseguiti sui migranti. Dopo i controlli, la nave aspetta disposizioni in rada.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Caso camici: indagato il governatore della Lombardia Fontana. Salvini: “Malagiustizia” – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato nell’inchiesta della procura di Milano sulla fornitura di camici (poi tramutata in donazione) da parte della società Dama spa, gestita da suo cognato, Andrea Dini.. L’accusa per il governatore è di frode in pubbliche forniture (in concorso con Dini e con il direttore di Aria spa, Filippo Bongiovanni, ai quali viene contestato anche il reato di turbata libertà di scelta del contraente). “Sono certo dell’operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità”, ha commentato Fontana. Il leader della Lega, Matteo Salvini, lo difende: Malagiustizia a senso unico”. Leggi l’articolo completo.

Il bollettino della Protezione civile del 25 luglio – Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute, è di 12.442 persone attualmente positive (+141 rispetto al giorno precedente), 198.320 guariti (+128) e 35.102 morti (+5) – per un totale finora di 245.864 casi (+275) – il bilancio aggiornato al 25 luglio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia. I ricoverati con sintomi sono 731 (+18), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.670 (+128) e quelli in terapia intensiva sono 41 (-8). Il maggior numero di contagi è ancora una volta in Lombardia (79), seguita da Emilia-Romagna (49) e Veneto (31). Sono 21 i nuovi casi in Campania, 19 nel Lazio, 16 in Piemonte, 13 in Sicilia e 10 in Toscana. Solo Valle d’Aosta e Umbria hanno registrato zero nuovi casi. Qui il bollettino.

Lombardia, secondo giorno consecutivo senza morti – In Lombardia, per il secondo giorno consecutivo, non si sono registrati decessi riconducibili al Coronavirus; per cui il totale dei morti a causa del Covid-19 resta invariato a 16.801.

Recovery Fund, De Micheli: “Il 40% andrà al Sud” – “Abbiamo inserito e rafforzato la clausola del 34% per i finanziamenti nazionali da dare al Sud, ma nel caso dei maxi-fondi che arriveranno dall’Europa credo sia necessario, visti i tanti gap da colmare, arrivare almeno al 40%, se non di più”. Lo dice la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in un’intervista a Il Messaggero, precisando che quindi si tratta di “83 miliardi sui 209 che avrà l’Italia”. Alla domanda se questa sia anche la posizione del governo nel suo complesso, De Micheli risponde: “Penso proprio di sì”.

