CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito finora oltre 16 milioni di persone nel mondo, provocando più di 640mila morti. In Italia la diffusione del Covid-19 è in fase di attenuazione (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia) ma in Europa si teme una seconda ondata, mentre continua a preoccupare la situazione in particolare negli Stati Uniti e in Brasile. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 26 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – Corea del Nord ammette primo caso “sospetto” di Covid-19 – La Corea del Nord, che fino ad ora si era dichiarata immune al nuovo Coronavirus, ha annunciato un primo caso “sospetto” di Covid-19. Nonostante le severe misure di quarantena, “sembra che il feroce virus sia entrato nel Paese”, ha dichiarato il leader Kim Jong-un, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale Kcna. A esser colpito dal virus sarebbe un cittadino che era scappato tre anni fa in Corea del Sud e che è “tornato il 19 luglio dopo aver attraversato illegalmente la linea di demarcazione” che funge da confine. “Inizialmente”, continua l’agenzia, “questa persona è stata sottoposta a una severa quarantena” e tutti coloro che sono entrati in contatto con lei nella città di confine di Kaesong – in cui è stato imposto il lockdown e dichiarato lo stato d’emergenza – vengono “esaminati a fondo”.

Francia, paura per gli arrivi dalla Catalogna – In Francia “la circolazione del Coronavirus è in netto aumento”: a dirlo è la direzione generale della Sanità, dopo che da due giorni si registrano oltre 1.000 nuovi casi in 24 ore. A Parigi è sttao ripristinato l’obbligo generale delle mascherine nei luoghi chiusi e raccomanda lo smart working. Dopo un vertice con il presidente Emmanuel Macron, il premier Jean Castex ha annunciato nuovi provvedimenti: “Chiunque arrivi dai Paesi dove la circolazione virale è particolarmente forte dovrà sottoporsi a un test in aeroporto. Chi risulterà positivo starà due settimane in quarantena”. I Paesi in questione sono Stati Uniti, Brasile, India, Sudafrica, Israele, Emirati Arabi, Bahrein, Kuwait, Qatar, Oman, Algeria, Turchia, Madagascar, Perù, Panama e Serbia. Ma Castex ha chiesto anche ai francesi di evitare Barcellona e la Catalogna, dove negli ultimi 10 giorni i casi sono tornati ad aumentare in misura preoccupante: “Stiamo discutendo con le autorità spagnole perché limitino le uscite dalla Catalogna verso la Francia”, ha aggiunto il premier.

Hong Kong, nuovo record di casi – Hong Kong ha registrato per il quarto giorno consecutivo un record di nuovi casi di Coronavirus: 133 nelle ultime 24 ore, con due decessi, secondo quanto riporta il South China Morning Post citando i dati ufficiali. La maggior parte dei casi risulta trasmessa a livello locale. Con i nuovi dati il bilancio della pandemia nella ex colonia britannica sale a 2.505 casi e 18 morti.

Brasile, Bolsonaro negativo a 3 settimane dal contagio – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è risultato negativo al test per il Coronavirus, dopo aver annunciato il 7 luglio di essere stato contagiato. A dare la notizia lo stesso 65enne capo di Stato di estrema destra in un tweet. “RT-PCR per Sars-Cov 2: negativo. Buongiorno a tutti”, ha scritto Bolsonaro sotto una foto che lo mostra sorridente e con una scatola di idrossiclorochina in mano. Bolsonaro ha reso noto di usare il controverso farmaco antimalarico, la cui efficacia contro il Coronavirus è messa in discussione dalla maggior parte della comunità scientifica, compreso uno studio recente effettuato proprio in Brasile.

