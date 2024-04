Mint Butterfield, figlia dei co-fondatori delle piattaforme Slack e Flickr, è scomparsa da almeno quattro giorni nella Silicon Valley, in California. La sparizione dell’ereditiera 16enne, come confermato ieri dall’ufficio dello sceriffo della contea di Marin, è stata denunciata lunedì 22 aprile dai genitori, Stewart Butterfield e Caterina Fake, ma la ragazza è stata vista l’ultima volta in casa della madre a Bolinas nella tarda serata del giorno precedente.

“Il 22 aprile, intorno alle 09,02, è arrivata una chiamata al nostro Centro comunicazioni riguardante una persona scomparsa di 16 anni, identificata come Mint Butterfield. La madre, Caterina Fake, ha denunciato la scomparsa di Mint. Fake aveva visto sua figlia l’ultima volta intorno alle 22,00 del 21 aprile nella loro casa a Bolinas”, ha fatto sapere l’ufficio dello sceriffo.

La polizia sta trattando il caso come un “allontanamento volontario”. “La mattina seguente, Fake si rese conto che Mint non era in casa e scoprì un biglietto che indicava che la ragazza aveva lasciato la residenza, con una valigia, a un’ora sconosciuta durante la notte o la mattina presto. Non è chiaro come Mint abbia lasciato l’area, poiché non aveva accesso né un veicolo né a un telefono”.

“Al momento, non abbiamo informazioni per credere che Mint sia stata costretta ad allontanarsi contro la propria volontà”, ha fatto sapere la polizia. “L’ufficio dello sceriffo considera Mint un minore scomparso volontariamente, ‘a rischio’ a causa di una precedente minaccia di suicidio”.

La giovane, alta circa un metro e mezzo e dal peso approssimativo di 45 chili, potrebbe essere in viaggio verso San Francisco. “Fake e Mint condividono anche una casa a San Francisco e si ritiene, sulla base delle dichiarazioni di Fake, che Mint possa essere partita per il quartiere Tenderloin, di San Francisco”, hanno fatto sapere i poliziotti. Tuttavia, malgrado la collaborazione delle autorità della città californiana, la giovane non è stata ancora ritrovata.

L’ultima volta Mint, una ragazza dai capelli ricci castani, rossastri e sopracciglia folte, è stata vista con indosso una felpa nera, pantaloni del pigiama di flanella e stivali neri. Secondo la polizia, potrebbe essere in possesso di una valigia di colore grigio. I genitori sono in attesa del suo ritorno. Le autorità hanno diffuso una foto della ragazza per contribuire alle ricerche.

“Sfortunatamente, attraverso i social media e altri mezzi di informazione è stata diffusa disinformazione riguardo a potenziali complici o persone che potrebbero sapere dove si trova Mint”, hanno messo in guardia i poliziotti. “Inoltre sono stati pubblicati diversi numeri telefonici a cui chiamare per chiedere informazioni. Chiediamo invece che qualsiasi informazione relativa al luogo in cui si trova Mint venga indirizzata all’ufficio dello sceriffo della contea di Marin al numero (415) 479-2311 o all’e-mail tips@marinsheriff.org”.

Il padre Stewart Butterfield, un uomo d’affari canadese, e la madre Caterina Fake hanno co-fondato il portale di condivisione multimediale Flickr nel 2004 prima di venderlo a Yahoo l’anno successivo. Nel 2013 hanno poi co-fondato l’app di messaggistica Slack. Secondo Forbes, la coppia di miliardari delle Big Tech possiede un patrimonio netto di 1,6 miliardi di dollari.