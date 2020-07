Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito finora oltre 16,1 milioni di persone nel mondo, provocando più di 645mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 27 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – È morto Anton Khudayev, medico della nazionale di calcio ucraina – È morto di Coronavirus Anton Khudayev, 48enne medico della nazionale di calcio ucraina e membro dello staff del ct Andry Shevchenko, ex attaccante del Milan. Khudayev era anche medico del Metalist Kharkiv, squadra del campionato ucraino.

Ore 06.45 – Brasile: superata la soglia degli 87 mila decessi, 2,4 milioni di casi – Il Brasile, il secondo Paese più colpito al mondo dal nuovo coronavirus della polmonite, ha superato la barriera degli 87 mila decessi e i 2,4 milioni di casi. E’ quanto risulta dall’ultimo bilancio divulgato dalle autorità. Il Brasile è solo dietro gli Stati Uniti per numeri di contagi; e nonostante l’incidenza della malattia sia cresciuta rapidamente nelle ultime settimane, quasi tutte le regioni sono in fase di de-escalation e ripresa delle attività economiche.

Ore 06.30 – Trump: “impegnato col virus cinese, niente lancio per Yankees” – “A causa del mio forte impegno sul virus cinese, compresi incontri programmati sui vaccini, la nostra economia e molto altro, non mi sarà possibile essere a New York per il lancio iniziale degli Yankees il 15 agosto. Lo farò più avanti nella stagione”. Così su Twitter il presidente americano Donald Trump.

Ore 06.00 – Dopo Hanna, Trump approva stato di emergenza per Texas – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato la dichiarazione di stato di emergenza per il Texas, dopo il passaggio dell’uragano Hanna, il primo della stagione atlantica. Hanna, che ha toccato terra in Texas sabato come un uragano di categoria 1 (su una scala di 5) nella scala Saffir-Simpson, spostandosi verso il Messico ha ridotto la sua potenza a una tempesta tropicale, con venti sostenuti massimi di 85 chilometri all’ora. La perturbazione ha causato forti piogge e inondazioni nel sud del Texas, dove si sono verificate anche interruzioni di elettricità, e nel nord-ovest del Messico. Il National Hurricane Center intanto ha emesso un avviso di tempesta tropicale da Barra el Mezquital (Messico) a Baffin Bay (Texas). E adesso si temondo forti piogge con conseguenti inondazioni negli Stati messicani di Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas. L’arrivo di Hanna nel sud del Texas si aggiunge alla crisi sanitaria, causata dalla pandemia di Covid-19, nello Stato, una delle aree più colpite nel Paese. (AGI)BIA

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Corea del Nord ammette primo caso “sospetto” di Covid-19 – La Corea del Nord, che fino ad ora si era dichiarata immune al nuovo Coronavirus, ha annunciato un primo caso “sospetto” di Covid-19. Nonostante le severe misure di quarantena, “sembra che il feroce virus sia entrato nel Paese”, ha dichiarato il leader Kim Jong-un, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale Kcna. A esser colpito dal virus sarebbe un cittadino che era scappato tre anni fa in Corea del Sud e che è “tornato il 19 luglio dopo aver attraversato illegalmente la linea di demarcazione” che funge da confine. “Inizialmente”, continua l’agenzia, “questa persona è stata sottoposta a una severa quarantena” e tutti coloro che sono entrati in contatto con lei nella città di confine di Kaesong – in cui è stato imposto il lockdown e dichiarato lo stato d’emergenza – vengono “esaminati a fondo”.

La virologa “Bat Woman”: “Il virus non si è originato a Wuhan” – Il Covid-19 non è nato a Wuhan. Lo afferma Shi Zhengli, la virologa cinese – nota anche come “Bat Woman” – del famigerato laboratorio di Wuhan, dal quale – secondo alcune teorie, sostenute tra gli altri dal presidente Usa Trump – sarebbe accidentalmente uscito il virus, creato i provetta. “Le affermazioni del presidente Trump che il SARS-CoV-2 è sfuggito dal nostro istituto contraddicono totalmente i fatti, danneggiano il nostro lavoro accademico e la nostra vita personale. Il presidente Trump ci deve le sue scuse”, ha dichiarato Zhengli alla rivista Science. La virologa si dice scettica anche sull’ipotesi – accreditata da molti negli ambienti scientifici – che il nuovo Coronavirus si sia trasmess all’uomo in un mercato umido di Wuhan: “Non credo che il passaggio sia avvenuto a Wuhan o nella provincia dello Hubei”, ha affermato “Bat Woman”.

Leggi anche: 1. Come nasce un focolaio al ristorante: il caso di Savona (in due tavoli diversi) / 2. L’Italia post-Covid si risveglia povera e gli italiani hanno fame: reportage da Brescia / 3. Accordo del Consiglio europeo sul Recovery Fund: all’Italia destinati 209 miliardi. Conte: “Momento storico, difesa dignità dell’Italia”

4. Con il Recovery Fund si condividono obiettivi e rischi: siamo pronti per gli Stati Uniti d’Europa / 5. Il dualismo del virologo Lopalco: in tv richiama alla prudenza, in Puglia (dove è candidato) riapre tutto / 6. Recovery Fund, cosa prevede l’accordo Ue e quanti soldi avrà l’Italia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti La virologa esperta di pipistrelli: "Il Coronavirus non è partito da Wuhan" Il filosofo Bernard-Henri Levy in Libia: "Ho visto un campo di sterminio" “Sono stato io ad appiccare l’incendio nella cattedrale di Nantes”: il volontario confessa