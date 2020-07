Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 28 luglio 2020.

È di 12.609 persone attualmente positive (+28 rispetto a ieri), 198.756 guariti (+163), 35.123 morti (+11) per un totale di 246.488 casi (+202), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 749 (+9), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.820 (+24) e quelli in terapia intensiva sono 40 (-5). Oggi sono stati effettuati 48.170 tamponi, contro i 25.551 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,42 per cento. Il maggior numero di contagi è ancora una volta in Lombardia (53), seguita da Campania (29), Veneto (24) e Emilia-Romagna (20). Poi, 12 in Piemonte, 11 nelle Marche, 10 nel Lazio. Nessun nuovo contagio in Friuli, Umbria, Sicilia, Valle d’Aosta, Basilicata, Molise e a Bolzano.

Leggi anche:

