Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito finora oltre 16 milioni di persone nel mondo, provocando più di 650mila morti. I contagi sono in aumento soprattutto negli Stati Uniti e in Brasile, mentre in Italia il trend sembra in flessione (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 28 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Vaccino, avviata fase finale del test – Le due società hanno ottenuto 2 miliari dal governo Usa nell’ambito dell’operazione ‘Warp Speed’ voluta dalla Casa Bianca. Fauci non esclude il vaccino già da ottobre. Trump: “pronta produzione di massa”. Negli States oltre 147 mila morti. Contagi in calo in Italia ma nel mondo infezioni raddoppiate in 6 settimane. Imposto il coprifuoco nella provincia di Anversa, dure restrizioni in tutto i Belgio per scongiurare nuovi lockdown.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Trump: “Vaccino in tempi record, già avviata produzione di massa” – “Vinceremo la battaglia sul vaccino”. Lo ha assicura il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando l’avvio della fase finale dei test dell’antidoto di Moderna contro il Coronavirus di cui gli Usa “hanno già avviato la produzione di massa”. “L’America svilupperà un vaccino molto presto, arriverà in tempi record”, ha dichiarato il presidente parlando in un centro biotech della Carolina del Nord e precisando che è in dirittura d’arrivo non solo il vaccino di Moderna.

Germania, tampone obbligatorio per chi rientra da zone a rischio – Tamponi obbligatori ma gratuiti per chi rientra da “zone a rischio” in Germania. Lo ha annunciato dal ministro alla Sanità tedesco, Jens Spahn, che “ordinerà l’obbligo dei test” per proteggere la salute dei cittadini. “Dobbiamo impedire che chi rientra dall’estero contagi altre persone senza che ce ne rendiamo conto, scatenando così nuove catene d’infezione”, ha detto Spahn. A quanto anticipano i media, il provvedimento potrebbe entrare in vigore la prossima settimana.

Oms: “Casi raddoppiati nel mondo nelle ultime 6 settimane” – La pandemia di Coronavirus “continua ad accelerare, nelle ultime 6 settimane il numero totale dei casi è quasi raddoppiato”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa.

Hong Kong impone mascherina in pubblico – Obbligo di mascherine in pubblico per gli hongkonghesi; lo ha disposto il governo locale per affrontare una nuova ondata di casi di Coronavirus. “La situazione epidemica è estremamente grave a Hong Kong”, ha dichiarato il capo dell’esecutivo Matthew Cheung, che ha aggiunto il divieto di assembramento di più di due persone. Ai ristoranti sarà consentita soltanto la vendita da asporto.

Cina, terza ondata: incremento di contagi più alto da marzo – La Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi di Covid-19, di cui 57 trasmessi localmente e quattro importati. Si tratta del dato peggiore dai 75 contagi segnalati il 6 marzo scorso. Secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale, 41 contagi sono stati rilevati nello Xinjiang, la regione adesso più a rischio, 14 nella provincia di Liaoning e 2 in quella di Jilin. Quanto ai casi importati, due sono relativi alla Mongolia Interna, mentre Fujian e Sichuan ne hanno avuto uno ciascuno. I nuovi asintomatici accertati sono stati 44. Nessun nuovo caso, invece, nello Hubei, da dove è partita la pandemia.

