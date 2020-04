Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’emergenza Coronavirus in Italia è il fase di miglioramento, anche se continuano a esserci nuovi contagi e nuove vittime a causa del Covid-19. È di 105.813 persone attualmente positive, 26.977 morti e 66.624 guariti per un totale di 199.414 casi il bilancio aggiornato dell’epidemia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile; il premier Giuseppe Conte, arrivato a Milano nel pomeriggio di ieri, dopo la conferenza stampa di domenica sera ha confermato che “non ci sono ancora le condizioni per tornare alla normalità”. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, martedì 28 aprile 2020:

Ore 6,00 – Dal 10 maggio tornano le messe – Dopo le veementi proteste della Cei, il governo si è messo subito al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti. Nel nuovo Dpcm, infatti, era stato dato il via libera ai funerali in forma ristretta, con un massimo di 15 persone, mentre non era stata fatta menzione di quando sarebbero potute riprendere le funzioni religiose. Una decisione che aveva indispettito la Cei, la Conferenza episcopale italiana, che aveva attaccato il governo parlando di “violazione della libertà di culto”. Ora l’esecutivo avrebbe deciso di dare il via libera alle funzioni religiose a partire dal 10 maggio o al più tardi dal giorno successivo, l’11 maggio. Le funzioni dovrebbero tenersi perlopiù all’aperto, mentre i fedeli saranno obbligati a indossare le mascherine. Intanto, da indiscrezioni è emerso che la linea del rigore scelta dall’esecutivo è stata dettata dal Comitato tecnico-scientifico che in uno studio avrebbe messo in guardia il governo dai pericolo che la riapertura di alcune attività avrebbe portato. Secondo la ricerca, l’indice di R con 0, con il quale si calcola l’indice di contagiosità del virus e che attualmente si trova allo 0,5 nazionale, potrebbe salire allo 0,69 entro il 18 maggio con il rischio di salire sopra quota 1 con la riapertura di bar e ristoranti prevista il prossimo 1 giugno. Un rischio che il governo al momento ha preferito non correre, scegliendo la linea della prudenza.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Conte: da lunedì ripartono 4,5 mln lavoratori – “Con queste nuove misure noi manderemo al lavoro altri 4,5 milioni di lavoratori”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in prefettura a Milano. “Non è questo il momento di mollare. Questo governo non cerca il consenso, ma di fare le cose giuste anche se questo vuol dire scontentare un gran numero di cittadini. Ma i cittadini devono avere fiducia che queste decisioni sono responsabili e nell’interesse di tutti”, ha incluso.

Conte in Lombardia per incontrare i sindaci. I chiarimenti sul nuovo DPCM – “Noi ci accingiamo ad attraversare la fase 2 che è quella di convivenza con il virus, non la fase di liberazione dal virus”. Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte arrivando in prefettura a Milano per un vertice con Fontana e Sala. Poi il premier ha fatto dei chiarimenti sulla polemica dei congiunti: “Congiunti é una formula un po’ ampia e generica. Per dire che, e lo preciseremo, non significa che si può andare dagli amici in casa altrui e fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o ci sono stabili relazioni affettive. Ma ricordiamo, un quarto dei contagiati é nelle abitazioni private”. Il premier anticipa anche un piano infanzia: “Per le famiglie stiamo studiando misure, oltre ai congedi straordinari e al bonus baby sitter. Altre misure per cercare di sostenere le famiglie, ci rendiamo conto della difficoltà particolare e cercheremo di dare un sostegno economico”. Oggi di queste cose ha parlato in “due videoconferenze, con l’Osservatrio sulle famiglie e con delegazioni di parlamentari, proprio sul tema dei minori”.

De Micheli: “Non si possono raggiungere le seconde case” – “​Non si possono raggiungere le seconde case, tranne mi sembra di aver capito ci sia qualche presidente di Regione che lo sta ipotizzando, ma nell’ambito di questo dpcm non è possibile raggiungere le seconde case”. Lo ha sottolineato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a ‘La vita in diretta’ su Raiuno. E ha aggiunto: “Bisogna comunque rimanere nella casa di residenza in attesa che i risultati dell’attività di contenimento migliorino la situazione del contagio”.

Conte: “Non ci sono condizioni per tornare alla normalità” – “Ci sono scontenti, ma niente ‘liberi tutti’: non ci sono condizioni per tornare alla normalità”, lo ha detto il presidente del Consiglio rispondendo alle domande dei cronisti in Prefettura a Milano, dove è arrivato per un vertice con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Conte ha anche chiarito alcuni dettagli relativi al Dpcm sulla Fase due annunciato in conferenza stampa domenica 26 aprile, assicurando di essere a lavoro per “la sicurezza delle”. Sulle discusse visite ai “congiunti”, Conte ha dichiarato che tra questi rientrano gli “affetti stabili”.

Mes: mozione sfiducia Lega a Gualtieri depositata in Senato – Roberto Gualtieri si è “sottratto” all’esposizione alle Camere della posizione del governo sul Mes, in vista delle trattative con gli altri Paesi europei per definire le misure economiche post emergenza Coronavirus, in sede di Eurogruppo. È quanto si sostiene nella mozione di sfiducia individuale con cui la Lega chiede le dimissioni del ministro dell’Economia. Nella mozione, depositata al Senato, a prima firma Matteo Salvini, si sostiene poi che il titolare del Tesoro ​abbia tenuto una posizione che “non riflette il mandato esplicitamente espresso in numerose occasioni da esponenti di maggioranza e di opposizioni a non includere il Mes tra gli strumenti idonei alla gestione della crisi” e che l’esito della trattativa sia “estremamente insoddisfacente” per l’Italia.

Burioni: “Quest’estate occhio all’aria condizionata” – “La distanza e l’attenzione ai flussi d’aria saranno i due elementi ai quali ci dovremo affidare per la protezione contro l’infezione quando tenteremo di riprendere la nostra vita normale” con la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Lo afferma il virologo Roberto Burioni, che sul suo portale ‘Medical Facts’ parte da un caso di contagio avvenuto in Cina in un ristorante di Guangzhou, ex Canton, per spiegare “come alcuni semplici dettagli possano fare la differenza” quando inizierà a scorrere l”agenda della ripresa”.

“Nel momento in cui ci accingiamo a riaprire ristoranti, bar e uffici dobbiamo ben tenere presente quanto è successo, che non ha solo aspetti negativi. È vero che persone dei tavoli vicini, colpiti dalla corrente d’aria generata dal condizionatore, sono state infettate a distanze maggiori” e “questo deve portare a particolare cautela nella disposizione dei tavoli e nel loro distanziamento – suggerisce il virologo – specie in presenza di forti correnti d’aria dovute a condizionatori, ventilatori o qualunque altra cosa. Però è vera anche un’altra cosa: in quella sala hanno pranzato insieme al paziente 82 persone: 9 sono state infettate (a riprova che un singolo paziente può essere molto contagioso), ma gli altri 72 commensali e soprattutto gli 8 camerieri, che certamente hanno servito anche il paziente infetto, non hanno contratto il virus”.

Iss, mascherine opportune se no distanziamento – “In luoghi chiusi dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, lì è opportuno avere la mascherina, come sui mezzi di trasporto. E anche nei luoghi aperti dove non riusciamo a mantenere il distanziamento. Ma la mascherina non deve dare false sicurezze: è un elemento aggiuntivo ma il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale, sono gli elementi più importanti”. ​Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro al punto stampa in Protezione Civile.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. La rivolta di sindaci e medici contro la Regione Lombardia: “Nessuna strategia, ci ha abbandonati” / 2. All’ospedale di Pozzuoli una “leggerezza” è costata 2 morti e 50 contagi: il focolaio Covid che fa tremare Napoli. Ma De Luca minimizza / 3. Noi poveri romani e meridionali invidiosi della Lombardia (di G. Gambino) / 4. Coronavirus, Fontana: “Rifarei tutto, è ora di ripartire”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti L'ex direttrice della Croce Rossa: “Nella Fase 2 più spazio alle donne” “Mia figlia, 7 anni, è autistica e non parla: così ho scoperto che aveva il Coronavirus” Dap carceri: significato, che cos’è e perché se ne parla