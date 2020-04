Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 aprile: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 28 aprile.

Il bilancio odierno è di 105.205 attualmente positivi (ieri erano 105.813, -608), 27.359 morti (ieri 26.977, +382) e 68.941 guariti (ieri 66.624, +2.317). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 201.505 (ieri 199.414, +2.091). In isolamento domiciliare ci sono invece 83.619 persone (ieri 83.504, +115); in terapia intensiva ci sono oggi 1.863 pazienti (ieri 1.956, -93); i ricoverati con sintomi sono invece 19.723 (ieri 20.353, -630). I tamponi effettuati oggi sono stati 57.272 (ieri 32.003, quindi oggi più di 25mila test effettuati in più). I morti, ieri, erano aumentati di 333, mentre oggi di 382. I guariti erano aumentati di 1.696, oggi di 2.091.

Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è del 3,65 per cento. Un numero, questo, che abbassa la media degli ultimi giorni (del 4,4 per cento) e soprattutto che rincuora rispetto al dato di ieri (quando il 5,4 per cento dei tamponi effettuati era stato positivo). Dimostrazione, questa, che in generale la situazione continua a migliorare, seppur lentamente. In numeri assoluti, ieri i tamponi positivi erano stati 1.739 (a fronte di 32.003 test), oggi sono 2.091 (con tuttavia 57.272 test effettuati). Continua a calare, inoltre, il numero di pazienti in terapia intensiva (-93, ormai siamo a meno della metà del picco massimo di 4.068 raggiunto durante la pandemia) e dei ricoveri ospedalieri (-630). Sono 115 in più invece i pazienti in isolamento domiciliare.

