Conte a Bergamo sulla mancata zona rossa: “Abbiamo deciso con esperti, contagio era già diffuso” | VIDEO

Conte a Bergamo sulla mancata zona rossa: “Abbiamo deciso con esperti, contagio era già diffuso”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri ha visitato per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus la Lombardia, recandosi a Milano, dove ha fatto visita alla Prefettura e ha tenuto una serie di vertici. Poi si è diretto a Bergamo arrivando in Prefettura intorno alle 23. Lì, richiamato dai cronisti, ha risposto ad alcune domande, incluse quelle sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano lombardo, a proposito della quale aveva inviato un chiarimento a TPI. Di fronte all’insistenza delle domande si spazientisce: “Quando governerà lei, scriverà lei i decreti”, risponde a una giornalista.

“Presidente, non trova paradossale che proprio in Lombardia, epicentro della pandemia, oggi stiano lavorando milioni di persone, 300mila solo a Bergamo attraverso il meccanismo del silenzio-assenso e delle deroghe concesse dalla Prefettura, quando ancora non è stata fatta una mappatura epidemiologica?”, ha chiesto a Conte per TPI la giornalista Francesca Nava, autrice delle inchieste a puntate sulla mancata zona rossa nella bergamasca. “Abbiamo stipulato i protocolli di sicurezza, quindi oggi chi lavora lo fa in base a questi protocolli rigorosissimi”, ha risposto il premier Conte. “Il paese non può reggere un lockdown indefinito nel tempo, ci avviamo all’allentamento di queste misure, ma in tutta sicurezza”. E sulla Lombardia Conte ha aggiunto: “La situazione è stata sicuramente critica, è stato molto difficile, ma non solo per la Lombardia, per tutta Italia”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. “Siamo tutti lombardi”, ha concluso.

Leggi anche: 1. “L’ospedale di Alzano ha ucciso mio marito: entrato per un controllo il 26 febbraio, ne è uscito morto. E a me ancora non hanno fatto un tampone”/ 2. Parenti sì, fidanzati no. Un governo può decidere per legge una gerarchia degli affetti?

3. Così è potuto uscire dal carcere 41 bis il boss Pasquale Zagaria: il documento /4. Al Governo è mancato il coraggio di dire che la Lombardia deve riaprire per ultima (di F. Salamida)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Giorgia Meloni: “Se era giusto manifestare contro il regime fascista, è legittimo farlo anche contro questo governo” Coronavirus, Patuanelli: "I congiunti sono i parenti fino all'ottavo grado" Sulle messe tra Chiesa e governo qualcosa è andato storto. Raddrizziamolo (di Chiara Geloni)