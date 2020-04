Coronavirus, Patuanalli: “I congiunti sono i parenti fino all’ottavo grado”

I congiunti sono “i parenti fino all’ottavo grado, gli affini e i fidanzati” lo chiarisce il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso di un’intervista a Quarta Repubblica sull’emergenza Coronavirus. L’esponente del M55 ha quindi specificato che da lunedì 4 maggio, quando prenderà il via la cosiddetta fase 2, si potranno incontrare dopo quasi 2 mesi di lockdown anche le persone non conviventi che “nel gergo comune possono chiamarsi fidanzato o fidanzata”. Patuanelli, però, ha escluso in maniera categoria che si possa fare una passeggiata con un amico.

Le dichiarazioni del ministro chiariscono un punto fondamentale del nuovo Dpcm presentato da Conte nella serata di domenica 26 aprile nel quale si specificava che dal 4 maggio si poteva uscire di casa anche per “incontrare i congiunti”. Il termine “congiunti”, però, aveva creato subito confusione e anche diverse proteste da parte di coloro che si sono sentiti esclusi e discriminati dal provvedimento del governo che, nella serata di lunedì 27 marzo è stato costretto al dietrofront chiarendo che anche i fidanzati sono da considerarsi congiunti. Ma il ministro Patuanelli è andato addirittura oltre perché oltre alla questione fidanzati ha chiarito che i congiunti che possono incontrarsi possono arrivare sino all’ottavo grado di parentela.

Un’affermazione che ha lasciato perplessi alcuni ospiti in studio dal momento che, come hanno sottolineato molti sul web, incontrare un parente dell’ottavo grado equivale praticamente a incontrare uno sconosciuto. C’è anche chi ha fatto notare che, la legge italiana non riconosce altri vincoli di parentela oltre il VI grado, fatta eccezione per alcuni casi così come stabilito dall’articolo 77 del Codice civile. Un chiarimento definito sulla questione, comunque, dovrebbe arrivare nelle prossime ore con le Faq al nuovo Dpcm, che verranno pubblicate sul sito del governo.

