Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Continua la pandemia da Coronavirus, con oltre 2,8 milioni di casi nel mondo e oltre 200mila morti. Negli Stati Uniti il bilancio sembra essere sempre più tragico, con i decessi che sono arrivati a quota 55mila. Anche in Spagna è risalito, seppur lievemente, il numero di morti a causa del Covid-19, e il Paese ha lanciato un vasto studio sierologico, su un campione di 60-90 mila persone, per stimare la percentuale di immunità. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, martedì 28 aprile 2020:

Ore 7,00 – Olimpiadi cancellate se pandemia continua – Le Olimpiadi di Tokyo, che avrebbero dovuto disputarsi questa estate e che sono state spostate al 2021 per via della pandemia di Coronavirus, saranno cancellate se il prossimo anno l’epidemia non sarà sotto controllo. Lo ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, in un ‘intervista al quotidiano giapponese Nikkan Sports.

Ore 6,00 – Il Coronavirus ha fatto gli stessi morti della guerra del Vietnam – Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, il Coronavirus negli Stati Uniti ha ucciso almeno 56,144 persone: all’incirca lo stesso numero di persone decedute nel corso della guerra del Vietnam. Durante il conflitto durato 20 anni, infatti, morirono 58.220 americani, di cui 47.343 in combattimento. Negli Usa, intanto, il numero dei contagi ha raggiunto quota 987.022.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

In Usa superati i 55.000 morti,978.680 casi – Negli Stati Uniti è stato superato il triste traguardo dei 55.000 morti per il coronavirus. Secondo i dati di Johns Hopkins University, i decessi sono 55.266 e i contagi sono 978.680.

Spagna: risale leggermente numero decessi, al via test anticorpi – Con i suoi 229 mila casi, la Spagna è il secondo paese più colpito dal Covid-19. Da domenica ha cominciato ad allentare il “confinamento”, permettendo ai bambini di uscire accompagnati da un adulto rispettando le distanze e al massimo per un’ora. Sono state però individuate diverse violazioni, soprattutto gruppi di bambini che giocavano o genitori che chiacchieravano senza rispettare le distanze minime, come ha riferito il ministro dell’Interno. “Non ci sarà impunità”, ha assicurato. “Non ci possiamo permettere errori, costerebbero troppo cari”. Dopo aver moltiplicato il numero di test per individuare i casi di contagio, la Spagna ha lanciato un vasto studio sierologico, su un campione di 60-90 mila persone, per stimare la percentuale di immunità.

Wang Guiqiang: “Improbabile calo contagi in estate” – È improbabile che l’epidemia di Covid-19 si esaurisca in estate, secondo un esperto cinese infatti le temperature non saliranno abbastanza da portare a una significativa riduzione dei casi di contagio. Il nuovo Coronavirus può essere ucciso dopo un’esposizione di 30 minuti a una temperatura di 56 gradi Celsius, ma non è possibile che faccia così caldo in estate. Lo ha spiegato in conferenza stampa il dottor Wang Guiqiang, esperto del First Hospital della Peking University. “Guardando all’attuale situazione epidemica globale”, ha osservato l’esperto cinese, “la probabilità di una significativa riduzione dei casi di Covid-19 non sarà elevata nemmeno d’estate”.

“Ad oggi”, ha aggiunto il dottor Wang, “gli esperti non possono escludere la possibilità di una prolungata permanenza della Covid-19 nel mondo. È inoltre possibile l’insorgenza di nuovi focolai d’infezione in autunno o in inverno nei luoghi di assembramento dove non è garantita una corretta circolazione dell’aria”. Il dottor Wang ha così esortato a integrare gli sforzi internazionali per contenere la pandemia, osservando che il mondo potrà prevalere sul virus soltanto se nessun Paesi sarà lasciato indietro.

Leggi anche: 1. La rivolta di sindaci e medici contro la Regione Lombardia: “Nessuna strategia, ci ha abbandonati” / 2. Il sindaco di Gussago (Brescia): “La Lombardia non lo dice ma mi viene il sospetto che ci stia facendo raggiungere l’immunità di gregge” / 3. All’ospedale di Pozzuoli una “leggerezza” è costata 2 morti e 50 contagi: il focolaio Covid che fa tremare Napoli. Ma De Luca minimizza

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Regno Unito, grave sindrome infiammatoria legata al Coronavirus nei bambini ricoverati: l’allarme dei medici Libia, Haftar scioglie Tobruk e si proclama capo del Paese Kim Jong-un è morto? Cosa sappiamo finora