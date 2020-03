Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono cifre sempre più allarmanti quelle della pandemia da Coronavirus in Italia, con l’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha parlato di 4.032 morti e 5.129 guariti, mentre il totale dei contagiati è di 37.860 e quello dei casi totali di 47.021. Nel frattempo il governo è al lavoro su una nuova ordinanza che prevede ulteriori restrizioni e, secondo le prime indiscrezioni, l’ordinanza regolerà innanzitutto l’attività motoria, che sarà consentita solo “nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. Rimane inoltre vietato “vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia:

Ore 7,00 – Le nuove decisioni del governo: sport da soli e vicino a casa – Come annunciato nel corso della conferenza stampa di venerdì 20 marzo, il governo è al lavoro su una nuova ordinanza che prevede ulteriori restrizioni sul tema di contenimento dell’epidemia di Coronavirus. Secondo le prime indiscrezioni, l’ordinanza (non ci sarà quindi un nuovo Dpcm) regola innanzitutto l’attività motoria, che sarà consentita solo “nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. Rimane inoltre vietato “vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”. Un’altra misura prevista dall’ordinanza esprime il divieto, “nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

Resteranno inoltre chiusi “gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti”. Le nuove misure saranno valide dal 21 al 25 marzo, data di scadenza del Dpcm che aveva imposto la chiusura di bar e negozi. (La notizia completa).

COSA È SUCCESSO IERI:

Task force di 300 medici volontari: c’è il bando – Un bando per arruolare temporaneamente alla Protezione civile 300 medici volontari è stato attivato questa sera nella lotta all’epidemia di Coronavirus. Lo hanno annunciato in conferenza stampa il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, parlando di “forza rapida di intervento”. “Il governo si è fatto carico del grido d’allarme lanciato dagli ospedali e questa task force andrà subito in Lombardia – ha detto Boccia – C’è bisogno che i medici che aderiscono lo facciano con la forza dello Stato, che c’è dietro, e che abbiano il sostegno di tutti. Stiamo chiedendo a migliaia di medici di valutare. La nostra corsa dev’essere più veloce di quella del virus e far sì che possa essere vinta”.

Scoperta molecola in grado di bloccare il Coronavirus – Gli studiosi dell’Università di Lubecca, in Germania, hanno scoperto una nuova molecola in grado di bloccare il diffondersi del Covid-19. La molecola è stata ribattezzata “13b” e la sua scoperta potrebbe dare una grossa mano per lo sviluppo di nuovi farmaci. (Leggi la notizia completa).

Modena, sorpresi a bere birra al parco: “Siamo immuni” – Curioso episodio avvenuto ieri al parco Pertini di Modena: due uomini di nazionalità nigeriana sono stati sorpresi dalla polizia, nel corso dei consueti controlli per il rispetto delle norme di isolamento per il Coronavirus, a bere una birra in tutta tranquillità. “Siamo immuni al virus – è stata la loro spiegazione – perché siamo di etnia subsahariana. A noi non colpisce”. Entrambi, un 27enne ed un 38enne, sono stati per questo denunciati a fronte dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Borrelli: “Terapie intensive da 5.400 a 8.000” – “Siamo partiti a inizio emergenza da 5.400 posti di terapia intensiva, siamo arrivati intorno agli 8.000 e stano ancora crescendo. Sono cresciuti anche i posti nei reparti specializzati, c’è un’attività di potenziamento richiesta dal ministero della Salute e messa in atto dalle Regioni”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa di oggi. “E’ evidente – ha aggiunto – che i posti di terapia intensiva sono tutti occupati e si lavora in modo sostenuto e impegnativo ma non ci sono problemi di questo tipo”.

Casi positivi anche tra le suore – Isolati due istituti di suore, uno a Roma e uno ai castelli romani, a Grottaferrata, per un totale di 59 casi positivi. Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Isolato anche l’istituto della congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali.

