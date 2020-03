Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi sabato 21 marzo

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 21 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, sabato 21 marzo 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Secondo i dati raccolti oggi, in Italia ci sono 37.860 contagiati (ieri erano 33.190, +4.670), 4.032 morti (ieri erano 3.405, +627) e 5.129 guariti (ieri 4.440, +689). I casi totali, quindi, sono arrivati a 47.021 (ieri erano 41.035, +5.986). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 16.020 (ieri 15.757, +263), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 2.655 (ieri 2.498, +157). In isolamento domiciliare ci sono invece 19.185 persone (ieri 14.935, +4.250).

Guardando ai numeri di oggi, si può notare un triste record: mai, finora, c’erano stati così tanti morti (793) in un solo giorno. L’aumento dei contagi (+13,9 per cento) è invece in linea con quello di ieri. In numeri assoluti (morti più contagi), oggi in Italia sono stati registrati quasi 6mila casi in più di Coronavirus. A preoccupare è soprattutto il dato della Lombardia da dove arrivano più dei due terzi dei decessi registrati a livello nazionale.

Numeri dunque sempre più preoccupanti per l’Italia, che già ieri – superando quota 3mila morti – è diventata il Paese con il più alto numero di vittime al mondo a causa del Coronavirus. Anche più della Cina, che ha invece il doppio dei contagi e soprattutto una popolazione molto più ampia. Proprio a causa dell’avanzata apparentemente inarrestabile dell’epidemia in Italia – e soprattutto in Lombardia – oggi il governatore lombardo Attilio Fontana ha annunciato di aver chiesto al governo una ulteriore stretta sulle limitazioni imposte ai cittadini.

