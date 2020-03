Nicola Porro ancora positivo al Coronavirus

Il giornalista Nicola Porro è ancora positivo al Coronavirus. Il conduttore di Quarta Repubblica si è sottoposto nuovamente a tampone ed è risultato ancora una volta positivo al Covid-19.

Lo scorso 17 marzo il giornalista ha concesso alla nostra testata (TPI) un’intervista in cui ci ha raccontato “sono guarito, ma sono anche molto incazzato. In questa emergenza abbiamo soppresso molto facilmente le nostre libertà individuali ma non la burocrazia dello Stato. Mi chiedo come sia possibile che si faccia di tutto per rallentare la costruzione di un ospedale che in Lombardia segna la differenza fra la vita e la morte. Mi chiedo come sia possibile sospendere ogni polemica, come ci chiedono, e non farci nemmeno una domanda sul fatto che siamo il paese al mondo con il più alto numero di morti”.

Ma ecco il racconto di quello che è accaduto al conduttore di Quarta Repubblica dopo il contagio: “Tocchiamo ferro, ma sembra che io sia guarito dal Coronavirus. La temperatura mi è calata: a conti fatti ho battuto il Corona in meno di una settimana. Speriamo che questo dato sia definitivo”. Porro racconta il suo decorso di cinque giorni: “Ho sofferto, in alcuni giorni di temperatura intensa ho sbarellato, il momento peggiore arrivava la sera, quando dopo le 18.00 la febbre saliva sempre fino a 39 e finivo in uno stato semicomatoso”.

Ed ecco i sintomi che ha provato dopo la positività al tampone: “Quello che si prova è molto simile ad una bruttissima influenza. Io l’ho vissuta così”. Porro si diverte a spiegare del numero impressionante di messaggi che ha ricevuto da aspiranti terapeuti: “Molto mi volevano suggerire rimedi più o meno miracolosi. Mi hanno proposto di tutto: di prendere la curcuma, di magiare le bacche di gogj, di ingerire lo zenzero in pezzi, e soprattutto di prendere la vitamina C. Io ho assunto solo Coca zero”. Leggi l’intervista completa a firma di Luca Telese.

